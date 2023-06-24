https://ria.ru/20230624/prigozhin-1880111454.html

Минобороны заявило, что Киев решил воспользоваться провокацией Пригожина

Минобороны заявило, что Киев решил воспользоваться провокацией Пригожина - РИА Новости, 24.06.2023

Минобороны заявило, что Киев решил воспользоваться провокацией Пригожина

Киев сосредотачивает несколько бригад для наступления на Бахмутовском тактическом направлении, воспользовавшись провокацией Евгения Пригожина, заявило... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T01:18

2023-06-24T01:18

2023-06-24T02:59

специальная военная операция на украине

киев

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Киев сосредотачивает несколько бригад для наступления на Бахмутовском тактическом направлении, воспользовавшись провокацией Евгения Пригожина, заявило Минобороны.Центр общественных связей Федеральной службы безопасности в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в социальных сетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям группы "Вагнер" не соответствует действительности, это информационная провокация. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса из-за организации вооруженного мятежа."Воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки, киевский режим на бахмутовском тактическом направлении сосредотачивает на исходных рубежах для наступательных действий подразделений 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ", — подчеркнули в оборонном ведомстве.Там уточнили, что "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии".

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киев, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины