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Минобороны заявило, что Киев решил воспользоваться провокацией Пригожина - РИА Новости, 24.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:18 24.06.2023 (обновлено: 02:59 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/prigozhin-1880111454.html
Минобороны заявило, что Киев решил воспользоваться провокацией Пригожина
Минобороны заявило, что Киев решил воспользоваться провокацией Пригожина - РИА Новости, 24.06.2023
Минобороны заявило, что Киев решил воспользоваться провокацией Пригожина
Киев сосредотачивает несколько бригад для наступления на Бахмутовском тактическом направлении, воспользовавшись провокацией Евгения Пригожина, заявило... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T01:18
2023-06-24T02:59
специальная военная операция на украине
киев
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Киев сосредотачивает несколько бригад для наступления на Бахмутовском тактическом направлении, воспользовавшись провокацией Евгения Пригожина, заявило Минобороны.Центр общественных связей Федеральной службы безопасности в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в социальных сетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям группы "Вагнер" не соответствует действительности, это информационная провокация. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса из-за организации вооруженного мятежа.&quot;Воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки, киевский режим на бахмутовском тактическом направлении сосредотачивает на исходных рубежах для наступательных действий подразделений 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ&quot;, — подчеркнули в оборонном ведомстве.Там уточнили, что "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии".
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киев, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Минобороны заявило, что Киев решил воспользоваться провокацией Пригожина

Минобороны: киевский режим воспользовался провокацией Пригожина и готовит наступление

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Киев сосредотачивает несколько бригад для наступления на Бахмутовском тактическом направлении, воспользовавшись провокацией Евгения Пригожина, заявило Минобороны.
Центр общественных связей Федеральной службы безопасности в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в социальных сетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям группы "Вагнер" не соответствует действительности, это информационная провокация. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса из-за организации вооруженного мятежа.
«

"Воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки, киевский режим на бахмутовском тактическом направлении сосредотачивает на исходных рубежах для наступательных действий подразделений 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ", — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Там уточнили, что "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии".
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
Путина проинформировали о ситуации с Пригожиным и ЧВК "Вагнер"
23 июня, 22:44
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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