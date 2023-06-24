https://ria.ru/20230624/prigozhin-1880109029.html

ЦОС ФСБ призвал не выполнять преступные приказы Пригожина

ЦОС ФСБ призвал не выполнять преступные приказы Пригожина - РИА Новости, 24.06.2023

ЦОС ФСБ призвал не выполнять преступные приказы Пригожина

Все распространяемые данные в социальных сетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК "Вагнер"... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T00:25

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россия

происшествия

евгений пригожин

фсб

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Все распространяемые данные в социальных сетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности, это информационная провокация, сообщил ЦОС ФСБ.Вооруженные силы России продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с вооруженными силами Украины в районе проведения СВО, подчеркнули в центре."Призываем бойцов ЧВК не совершать непоправимые ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию", — заявили в ЦОС ФСБ.Своими заявлениями и действиями Пригожин фактически призвал к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России и "ударил в спину" российским военнослужащим, воюющим с профашисткими украинскими силами, добавили в ведомстве.В связи с серьезностью ситуации и угрозой эскалации противостояния в Российской Федерации ФСБ возбудило уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу со стороны Евгения Пригожина.

https://ria.ru/20230624/prigozhin-1880108577.html

https://ria.ru/20230623/putin-1880103780.html

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россия, происшествия, евгений пригожин, фсб