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ЦОС ФСБ призвал не выполнять преступные приказы Пригожина - РИА Новости, 24.06.2023
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00:25 24.06.2023 (обновлено: 00:37 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/prigozhin-1880109029.html
ЦОС ФСБ призвал не выполнять преступные приказы Пригожина
ЦОС ФСБ призвал не выполнять преступные приказы Пригожина - РИА Новости, 24.06.2023
ЦОС ФСБ призвал не выполнять преступные приказы Пригожина
Все распространяемые данные в социальных сетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК "Вагнер"... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T00:25
2023-06-24T00:37
россия
происшествия
евгений пригожин
фсб
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Все распространяемые данные в социальных сетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности, это информационная провокация, сообщил ЦОС ФСБ.Вооруженные силы России продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с вооруженными силами Украины в районе проведения СВО, подчеркнули в центре."Призываем бойцов ЧВК не совершать непоправимые ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию", — заявили в ЦОС ФСБ.Своими заявлениями и действиями Пригожин фактически призвал к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России и "ударил в спину" российским военнослужащим, воюющим с профашисткими украинскими силами, добавили в ведомстве.В связи с серьезностью ситуации и угрозой эскалации противостояния в Российской Федерации ФСБ возбудило уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу со стороны Евгения Пригожина.
https://ria.ru/20230624/prigozhin-1880108577.html
https://ria.ru/20230623/putin-1880103780.html
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россия, происшествия, евгений пригожин, фсб
Россия, Происшествия, Евгений Пригожин, ФСБ
ЦОС ФСБ призвал не выполнять преступные приказы Пригожина

ЦОС ФСБ: вся информация в соцсетях от имени Пригожина не соответствует действительности.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Федеральной службы безопасности в Москве
Здание Федеральной службы безопасности в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Федеральной службы безопасности в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Все распространяемые данные в социальных сетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности, это информационная провокация, сообщил ЦОС ФСБ.
Вооруженные силы России продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с вооруженными силами Украины в районе проведения СВО, подчеркнули в центре.
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Генпрокуратура заявила, что даст правовую оценку действий Пригожина
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"Призываем бойцов ЧВК не совершать непоправимые ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию", — заявили в ЦОС ФСБ.
Своими заявлениями и действиями Пригожин фактически призвал к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России и "ударил в спину" российским военнослужащим, воюющим с профашисткими украинскими силами, добавили в ведомстве.
В связи с серьезностью ситуации и угрозой эскалации противостояния в Российской Федерации ФСБ возбудило уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу со стороны Евгения Пригожина.
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РоссияПроисшествияЕвгений ПригожинФСБ
 
 
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