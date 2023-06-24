https://ria.ru/20230624/prigozhin-1880108577.html
Генпрокуратура заявила, что даст правовую оценку действий Пригожина
Генпрокуратура заявила, что даст правовую оценку действий Пригожина - РИА Новости, 24.06.2023
Генпрокуратура заявила, что даст правовую оценку действий Пригожина
Уголовное дело о вооруженном мятеже возбуждено в отношении Евгения Пригожина, в рамках дела будет дана правовая оценка, сообщает пресс-служба Генеральной... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T00:16
2023-06-24T00:16
2023-06-24T00:21
россия
генеральная прокуратура рф
происшествия
евгений пригожин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Уголовное дело о вооруженном мятеже возбуждено в отношении Евгения Пригожина, в рамках дела будет дана правовая оценка, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ."Следственным управлением ФСБ России 23 июня 2023 года законно и обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина Е.В. по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа", - говорится в сообщении."Его действиям будет дана надлежащая правовая оценка", - уточняет ведомство.За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
https://ria.ru/20230623/putin-1880103780.html
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россия, генеральная прокуратура рф, происшествия, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия, Евгений Пригожин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Генпрокуратура заявила, что даст правовую оценку действий Пригожина
Генпрокуратура: действиям Пригожина будет дана надлежащая оценка в рамках уголовного дела