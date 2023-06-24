https://ria.ru/20230624/prigozhin-1880108577.html

Генпрокуратура заявила, что даст правовую оценку действий Пригожина

Генпрокуратура заявила, что даст правовую оценку действий Пригожина - РИА Новости, 24.06.2023

Генпрокуратура заявила, что даст правовую оценку действий Пригожина

Уголовное дело о вооруженном мятеже возбуждено в отношении Евгения Пригожина, в рамках дела будет дана правовая оценка, сообщает пресс-служба Генеральной... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T00:16

2023-06-24T00:16

2023-06-24T00:21

россия

генеральная прокуратура рф

происшествия

евгений пригожин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Уголовное дело о вооруженном мятеже возбуждено в отношении Евгения Пригожина, в рамках дела будет дана правовая оценка, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ."Следственным управлением ФСБ России 23 июня 2023 года законно и обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина Е.В. по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа", - говорится в сообщении."Его действиям будет дана надлежащая правовая оценка", - уточняет ведомство.За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

https://ria.ru/20230623/putin-1880103780.html

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россия, генеральная прокуратура рф, происшествия, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)