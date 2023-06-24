https://ria.ru/20230624/prdderzhka-1880213306.html

Глава Минцифры призвал россиян позвонить близким и поддержать их

Глава Минцифры призвал россиян позвонить близким и поддержать их - РИА Новости, 24.06.2023

Глава Минцифры призвал россиян позвонить близким и поддержать их

Глава Минцифры Максут Шадаев призвал сограждан позвонить близким со словами поддержки, свое обращение он опубликовал в ИТ-сообществе. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T16:54

2023-06-24T16:54

2023-06-24T16:54

ростов-на-дону

москва

максут шадаев

евгений пригожин

владимир путин

массачусетский технологический институт

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794019976_0:281:3071:2008_1920x0_80_0_0_9002bbb25327b10339f9d3f37082c63a.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава Минцифры Максут Шадаев призвал сограждан позвонить близким со словами поддержки, свое обращение он опубликовал в ИТ-сообществе. "Ребята, не волноваться и не переживать невозможно. Сейчас самое время позвонить родным и друзьям, позаботиться о своих близких. Скажите им добрые слова, поддержите, порадуйте своим вниманием", - написал Шадаев в сообществе "MIT - Мы ИТ" в телеграм-канале. "Страшно, что те, кто нас ещё вчера защищал, кому мы безоговорочно доверяли - обратились против нас", - добавил министр. Он отметил, что это произошло в тот момент, когда "нужно сохранять единство". "Но мы вместе, и это самое главное. Много чего прошли и здесь выстоим. Берегите себя", - закончил он. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

ростов-на-дону

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростов-на-дону, москва, максут шадаев, евгений пригожин, владимир путин, массачусетский технологический институт, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, попытка вооруженного мятежа