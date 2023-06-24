Глава Минцифры призвал россиян позвонить близким и поддержать их
Глава Минцифры Шадаев призвал россиян позвонить близким и поддержать их
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава Минцифры Максут Шадаев призвал сограждан позвонить близким со словами поддержки, свое обращение он опубликовал в ИТ-сообществе.
"Ребята, не волноваться и не переживать невозможно. Сейчас самое время позвонить родным и друзьям, позаботиться о своих близких. Скажите им добрые слова, поддержите, порадуйте своим вниманием", - написал Шадаев в сообществе "MIT - Мы ИТ" в телеграм-канале.
"Страшно, что те, кто нас ещё вчера защищал, кому мы безоговорочно доверяли - обратились против нас", - добавил министр.
Он отметил, что это произошло в тот момент, когда "нужно сохранять единство".
"Но мы вместе, и это самое главное. Много чего прошли и здесь выстоим. Берегите себя", - закончил он.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.