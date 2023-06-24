https://ria.ru/20230624/pozdravlenie-1880109855.html

Путин поздравил россиян с Днем молодежи

Путин поздравил россиян с Днем молодежи - РИА Новости, 24.06.2023

Путин поздравил россиян с Днем молодежи

Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем молодежи и отметил, что изменения в мире открывают для всей страны уникальные возможности,... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T00:43

2023-06-24T00:43

2023-06-24T00:59

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем молодежи и отметил, что изменения в мире открывают для всей страны уникальные возможности, соответствующее видеообращение опубликовано на сайте Кремля. "Сейчас весь мир стремительно меняется. Такие вызовы ставят перед нами сложнейшие задачи, заставляют мобилизовать все ресурсы и силы. Но перемены открывают и для вас, и для всей страны уникальные возможности. Это время России, ваше время", - заявил Путин. Кроме того, президент подчеркнул, что по инициативе самих школьников и студентов праздник теперь проходит в последнюю субботу июня, благодаря чему его можно сделать ярким и масштабным, а также объединить со школьными выпускными. Мероприятия проходят по всей стране, а наиболее заметным является фестиваль "Алые паруса", который стал символом Санкт-Петербурга. "Конечно, отдельно хочу обратиться сегодня к выпускникам школ. Вместе со своими родителями, учителями, наставниками вы прошли большой, порой непростой, но очень важный путь – путь обретения знаний, дружбы, ценностей, которые всегда будут с вами. Сейчас вы вступаете в новый этап жизни. Желаю вам – всем молодым гражданам России: школьникам, студентам вузов, техникумов и колледжей, тем, кто уже работает или делает первые шаги в профессии, – обязательно найти своё призвание, добиться успеха, если что-то не получается сразу, ни в коем случае не сдаваться, не опускать руки", - отметил Путин. Он также добавил, что мероприятия Дня молодёжи посвящены движению навстречу добрым делам, креативным начинаниям и будущим свершениям. Путин напомнил и о том, что в России в следующем году пройдет Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, отметив, что молодое поколение стремится максимально реализовать потенциал, приносить пользу Родине и действовать ради общего блага. "В большинстве своём именно молодые солдаты и офицеры сейчас смело, надёжно встали на защиту безопасности и суверенитета нашего государства, мужественно сражаются в ходе специальной военной операции", - говорится в видеобращении президента. Путин также подчеркнул, что любовь к Родине неразрывно связана с осознанием ответственности за её настоящее и будущее. "Верьте в себя, смело мечтайте, добивайтесь своих целей, и успех обязательно будет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230526/molodezh-1874786690.html

https://ria.ru/20230613/molodezh-1877857791.html

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общество, россия, владимир путин