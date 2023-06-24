https://ria.ru/20230624/poteri-1880266169.html

Ситуацию с "Вагнером" разрешили без дальнейших потерь, заявили в Кремле

Ситуацию с "Вагнером" разрешили без дальнейших потерь, заявили в Кремле - РИА Новости, 24.06.2023

Ситуацию с "Вагнером" разрешили без дальнейших потерь, заявили в Кремле

Ситуацию с ЧВК "Вагнер" удалось разрешить без дальнейших потерь, достигнута договоренность о возвращении бойцов "Вагнера" в свои лагеря, заявил журналистам... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T23:34

2023-06-24T23:34

2023-06-24T23:56

дмитрий песков

попытка вооруженного мятежа

происшествия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ситуацию с ЧВК "Вагнер" удалось разрешить без дальнейших потерь, достигнута договоренность о возвращении бойцов "Вагнера" в свои лагеря, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "В итоге удалось разрешить эту ситуацию без дальнейших потерь", - сказал Песков. По его словам, была достигнута договоренность о том, что ЧВК "Вагнер" вернется в свои лагеря, расположения.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/prigozhin-1880265706.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий песков, попытка вооруженного мятежа, происшествия