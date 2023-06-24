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Ситуацию с "Вагнером" разрешили без дальнейших потерь, заявили в Кремле
Ситуацию с "Вагнером" разрешили без дальнейших потерь, заявили в Кремле - РИА Новости, 24.06.2023
Ситуацию с "Вагнером" разрешили без дальнейших потерь, заявили в Кремле
Ситуацию с ЧВК "Вагнер" удалось разрешить без дальнейших потерь, достигнута договоренность о возвращении бойцов "Вагнера" в свои лагеря, заявил журналистам... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T23:34
2023-06-24T23:34
2023-06-24T23:56
дмитрий песков
попытка вооруженного мятежа
происшествия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ситуацию с ЧВК "Вагнер" удалось разрешить без дальнейших потерь, достигнута договоренность о возвращении бойцов "Вагнера" в свои лагеря, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "В итоге удалось разрешить эту ситуацию без дальнейших потерь", - сказал Песков. По его словам, была достигнута договоренность о том, что ЧВК "Вагнер" вернется в свои лагеря, расположения.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
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дмитрий песков, попытка вооруженного мятежа, происшествия
Дмитрий Песков, Попытка вооруженного мятежа, Происшествия
Ситуацию с "Вагнером" разрешили без дальнейших потерь, заявили в Кремле
Песков: ситуацию с "Вагнером" удалось разрешить без дальнейших потерь