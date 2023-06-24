https://ria.ru/20230624/poryadok-1880116583.html
Губернатор Ростовской области сообщил о мерах безопасности в регионе
Губернатор Ростовской области сообщил о мерах безопасности в регионе - РИА Новости, 24.06.2023
Губернатор Ростовской области сообщил о мерах безопасности в регионе
Правоохранительные органы предпринимают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей Ростовской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T03:54
2023-06-24T03:54
2023-06-24T15:47
ростовская область
василий голубев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн — РИА Новости. Правоохранительные органы предпринимают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей Ростовской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев."Сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка. Правоохранительные органы предпринимают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей области", — написал он.Губернатор попросил всех сохранять спокойствие и без необходимости не выходить из дома.Ранее главк МЧС по региону сообщил, что распространяемая в соцсетях и мессенджерах информация о введении комендантского часа в Ростовской области не соответствует действительности.
https://ria.ru/20230624/moskva-1880115677.html
ростовская область
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ростовская область, василий голубев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Ростовская область, Василий Голубев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
Губернатор Ростовской области сообщил о мерах безопасности в регионе
Губернатор Голубев призвал жителей Ростовской области сохранять спокойствие