https://ria.ru/20230624/poryadok-1880116583.html

Губернатор Ростовской области сообщил о мерах безопасности в регионе

Губернатор Ростовской области сообщил о мерах безопасности в регионе - РИА Новости, 24.06.2023

Губернатор Ростовской области сообщил о мерах безопасности в регионе

Правоохранительные органы предпринимают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей Ростовской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T03:54

2023-06-24T03:54

2023-06-24T15:47

ростовская область

василий голубев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн — РИА Новости. Правоохранительные органы предпринимают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей Ростовской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев."Сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка. Правоохранительные органы предпринимают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей области", — написал он.Губернатор попросил всех сохранять спокойствие и без необходимости не выходить из дома.Ранее главк МЧС по региону сообщил, что распространяемая в соцсетях и мессенджерах информация о введении комендантского часа в Ростовской области не соответствует действительности.

https://ria.ru/20230624/moskva-1880115677.html

ростовская область

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ростовская область, василий голубев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность