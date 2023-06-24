https://ria.ru/20230624/popova-1880009763.html

Анна Попова: в России обеспечен биологический суверенитет

Анна Попова: в России обеспечен биологический суверенитет - РИА Новости, 24.06.2023

Анна Попова: в России обеспечен биологический суверенитет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях Международной конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и пути решения" рассказала в... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T10:00

2023-06-24T10:00

2023-06-24T10:00

интервью

анна попова

россия

демократическая республика конго

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

воз

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1880001707_0:163:2950:1822_1920x0_80_0_0_7a61391d7fb177ebd9e632a9e1baf932.jpg

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях Международной конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и пути решения" рассказала в интервью РИА Новости о современных биологических угрозах, ситуации с различными инфекциями в мире и помощи другим странам, а также о сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения, о возникающих проблемах с Конвенцией о запрещении биологического и токсинного оружия и о защите от биологических угроз. Беседовала Людмила Белоножко.– Анна Юрьевна, ВОЗ не так давно отменила статус чрезвычайной ситуации по коронавирусу. Как оцениваете ситуацию с этой инфекцией, сохраняются ли еще риски?– Несмотря на отмену статуса чрезвычайной ситуации международного значения, новая коронавирусная инфекция остается серьезной угрозой здоровью людей во всем мире. Широкая циркуляция возбудителя продолжается, все еще сохраняется риск появления новых вариантов, которые могут легче передаваться. Это делает еще более острой потребность в постоянном вложении ресурсов в осуществление эпиднадзора.Отмечу, что во многих странах были ослаблены меры инфекционного контроля, хотя мы по-прежнему не так много знаем о долгосрочных последствиях инфекции и повторного заражения для здоровья на индивидуальном и популяционном уровнях. В то же время нельзя исключать, что со временем вирус станет сезонным заболеванием, схожим по своему течению с гриппом и ОРВИ. Такой вариант развития событий в целом можно назвать оптимистичным.– Во время пандемии во многих странах была приостановлена плановая вакцинация от инфекционных заболеваний. Как это отразится на ситуации с заболеваемостью теми инфекциями, которые принято считать управляемыми?– Да, действительно, пандемия привела к срыву плановой иммунизации во многих странах, что дало нам сегодня около 70 миллионов детей в мире, не привитых вовремя в рамках национальных календарей прививок против кори, полиомиелита, дифтерии, столбняка. Это, конечно, увеличивает риски распространения инфекций. По данным ВОЗ, только за восемь месяцев 2022 года в мире было зарегистрировано более 155,5 тысячи случаев заболевания корью в 153 странах. При этом, по оценочным данным, заболеваемость в странах мира может быть гораздо выше.– До пандемии, пожалуй, самое большое беспокойство из вирусов у всех вызвала лихорадка Эбола, но в последнее время все как-то забыли про нее. Здесь риски еще сохраняются?– Новые вспышки лихорадки Эбола продолжают регистрироваться. Так в прошлом году было две вспышки в Демократической Республике Конго и еще одна крупная в Уганде. Количество подтвержденных случаев – 142, из них 55 закончились летально. В марте 2023 года вспышка лихорадки Эбола была зарегистрирована на ранее не эндемичной территории Объединенной Республики Танзания – с высоким коэффициентом летальности. Поэтому, конечно, мы продолжаем внимательно следить за этой инфекцией. Россия на сегодняшний день надежно от нее защищена.– Биологических рисков много, они есть в разных странах. Как выстраиваете международное сотрудничество в нынешних условиях?– Россия постоянно наращивает уровень поддержки стран-партеров в сфере биологической безопасности. Всего за 10 лет реализовано порядка 20 совместных программ, в рамках которых не только оказывалась материально-техническая помощь, такая как поставка оборудования, оснащения, расходных материалов, но и проводилась работа по подготовке высококвалифицированных кадров, совместные научные исследования.Надо сказать, что в мире, в сфере сотрудничества по треку биобезопасности наметился определенный кризис. Помощь так называемых "традиционных доноров" ограничивается созданием лабораторной инфраструктуры и минимальной подготовкой национальных кадров для ее обслуживания. При этом не ставится задача наращивания возможностей стран-реципиентов помощи, а цели сотрудничества ограничиваются мониторингом патогенов и испытанием собственных тестов и вакцин.Такая помощь не отвечает интересам получателей. Так, отмечено, что на протяжении последних 20 лет, несмотря на миллиарды долларов, направленных на помощь государствам Африки, на континенте не появилось собственных возможностей по разработке и производству тестов и вакцин, по углубленной подготовке кадров, по самостоятельному развитию лабораторий. Потому что такая задача не ставится. Наоборот, цель – сохранить зависимость от доноров.Не работает и статья Х КБТО, цель которой содействие в обмене оборудованием и знаниями для предотвращения болезней. Наоборот, эта статья в одностороннем порядке систематически нарушается путем санкционного ограничения доступа к технологиям для борьбы с инфекциями.– Остается ли тогда Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия еще актуальной? Может быть надо пересмотреть какие-то правила?– Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия сегодня выполняет свои функции не в полном объеме. Отсутствуют механизмы контроля соблюдения КБТО. Любые инициативы России и других стран, направленные на укрепление режима конвенции, не просто отвергаются, а встречают ожесточенное сопротивление. Даже такие очевидные положительные инициативы как использование мобильных медико-биологических отрядов для содействия реализации целей КБТО отвергаются без обсуждения. Несмотря на прогресс в науке и технологиях, в конвенции до сих пор не созданы механизмы, которые бы смогли ответить на современные вызовы, связанные с синтетической биологией или научными исследованиями двойного назначения. За последние семь лет Россия подготовила более 20 рабочих документов с предложениями об укреплении конвенции, организовала на полях совещаний КБТО десятки мероприятий для их обсуждения, но партнеры продолжают блокировать наши инициативы.– Сохраняется ли сотрудничество с ВОЗ? Как выстраивается работа с организацией?– Россия самым активным образом участвует в переговорах на площадке ВОЗ. Мы последовательно отстаиваем подходы, отвечающие интересам большинства стран, основанные на принципе соблюдения суверенитета в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и биологической безопасности.Пандемия, конечно, послужила поводом для ревизии действующих международных инструментов сотрудничества. Сегодня на площадке Всемирной организации здравоохранения ведется обсуждение изменений в Международные медико-санитарные правила. Разрабатывается новое международное соглашение по предупреждению и реагированию на пандемии. При этом под видом благих целей зачастую продвигаются плохо скрываемые интересы группы стран, которые хотят усилить внешний контроль за биотехнологическим потенциалом других государств, разрешить обязательный – по первому запросу – допуск международных команд для проведения эпидемиологических расследований. Фактически это попытка поставить под внешний контроль национальные санитарно-эпидемиологические службы. Например, предпринимаются попытки полного вскрытия и пересмотра Международных медико-санитарных правил, включая изменения сферы охвата и основополагающих принципов. Среди самых "вызывающих" инициатив – новое положение об обязательстве стран принимать предложение ВОЗ о помощи в течение 48 часов, а также предложение исключить из ММСП обязательство генерального директора консультироваться со страной, прежде чем распространять полученную информацию о ситуации. Кроме того, некоторые страны предлагают для объявления чрезвычайной ситуации разрешить ВОЗ без всякой проверки использовать информацию об эпидситуации из любых источников без подтверждения официальными властями страны.Российская Федерация, со своей стороны, выступает за сохранение уже действующих международных инструментов, таких как ММСП, и обеспечение принципов многосторонности и универсальности обязательств при разработке новых механизмов.– Как пандемия отразилась на оказании помощи другим странам в обеспечении биологической безопасности?– В период пандемии мы не только не прекратили, но и нарастили нашу работу по содействию странам, обрели новых партнеров. К работе двух действующих совместных научных центров в Гвинее и Вьетнаме добавились еще два – Совместный Российско-Венесуэльский центр в партнерстве с Минздравом и Минобрнауки Венесуэлы и создаваемый центр в Бурунди на базе Национального института здравоохранения.Развиваем сотрудничество с коллегами из Уганды, которые на высоком уровне смогли без значительной зарубежной помощи справиться со вспышкой Эболы в конце 2022 – начале 2023 года. Подписали меморандум о сотрудничестве с Мьянмой.За последние два года на базе научных учреждений Роспотребнадзора появились два новых сотрудничающих центра ВОЗ по гриппу и по быстрому реагированию на эпидемии, а также референс-лаборатория ФАО по мониторингу устойчивости противомикробных препаратов.– Сегодня много споров ведется об использовании искусственного интеллекта. Несет ли он какие-то риски с точки зрения биологической безопасности?– Действительно, появляется необходимость обсудить комбинированный риск, а именно биотехнологии и использование искусственного интеллекта.Синтетическая биология и искусственный интеллект объединяются в технологические платформы, способные создавать синтетические организмы в промышленном масштабе. Это не просто приведет к появлению новых подходов и решений сложных научных и практических проблем, но и воздействию на само общество.Исследования с использованием искусственного интеллекта следует рассматривать как технологии двойного назначения. Мир уже сталкивается с угрозами, вызванными широким использованием быстрой обработки больших данных и внедрением машинного обучения. Так, например, швейцарские ученые показали, что цифровая модель поиска наименее токсичных синтезируемых лекарств может быть использована для создания ядовитых веществ. Менее чем через шесть часов после запуска модель сгенерировала 40 тысяч молекул, которые могут быть использованы в качестве химического оружия. На основе прогнозируемых значений было установлено, что новые молекулы будут более токсичными, чем общеизвестные боевые отравляющие вещества.Использование технологии искусственного интеллекта в комплексе с синтетической биологией в ближайшей перспективе способно кардинально изменить подходы к проблеме синтезирования стабильных, самовоспроизводящихся биологических систем. Самообучающиеся алгоритмы повысят вероятность формирования жизнеспособных геномных последовательностей. При этом возникает риск утраты контроля над функциями синтезированной биологической системы.Уверена, что необходимо внимательно изучить риски, связанные с использованием новых цифровых технологий в биологии, и на опережение предложить пути управления ими.– Угроз биологической безопасности много. Как мы защищаемся от них?– Для защиты от них по поручению президента России мы реализуем проект "Санитарный щит", который как раз нацелен на укрепление национальных возможностей по предупреждению и реагированию на биологические угрозы. Уже создана сеть, состоящая из 48 центров секвенирования и позволяющая в полной мере внедрять геномный эпиднадзор. Кроме того, с целью выявления новых возбудителей создана национальная платформа VGARus. Менее чем за два года в эту систему загружено около 270 тысяч геномных последовательностей вируса SARS-CoV-2, ВИЧ, гепатита В, гриппа.В 241 пункте пропуска через границу внедрена автоматизированная информационная система "Периметр" для оценки риска завоза опасных инфекций. Действует более 140 центров ПЦР-тестирования, которые помогают охватить быстрой диагностикой практически всех жителей нашей страны и масштабировать ПЦР-диагностику до 500 тестов на 100 тысяч населения в сутки.Сегодня мы уже можем создать тест-систему для практически любой новой инфекции за четыре дня. Приняты исчерпывающие меры, позволившие обеспечить технологическую независимость по лабораторному оборудованию и расходными материалам.Россия готова обеспечить собственную биологическую безопасность. Но биологическая безопасность неделима, поэтому призываем всех к сотрудничеству и поиску совместных решений для противодействия глобальным угрозам в этой сфере на основе принципа равноправия и суверенитета.

https://ria.ru/20230618/popova-1878984594.html

https://ria.ru/20230217/dogovor-1852679365.html

https://ria.ru/20230322/likhoradka-1859656866.html

https://ria.ru/20230323/kholera-1859922603.html

https://ria.ru/20230531/infektsiya-1875359922.html

https://ria.ru/20230209/biomeditsina-1850746035.html

https://ria.ru/20230622/putin-1879738738.html

россия

демократическая республика конго

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, анна попова, россия, демократическая республика конго, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество