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В Польше прокомментировали попытку вооруженного мятежа в России - РИА Новости, 24.06.2023
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17:23 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/polsha-1880218576.html
В Польше прокомментировали попытку вооруженного мятежа в России
В Польше прокомментировали попытку вооруженного мятежа в России - РИА Новости, 24.06.2023
В Польше прокомментировали попытку вооруженного мятежа в России
Польша считает сложившуюся ситуацию в РФ ее внутренним делом, заявил в Twitter глава Бюро национальной безопасности республики Яцек Севера. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T17:23
2023-06-24T17:23
в мире
россия
польша
евгений пригожин
владимир путин
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ВАРШАВА, 24 июн – РИА Новости. Польша считает сложившуюся ситуацию в РФ ее внутренним делом, заявил в Twitter глава Бюро национальной безопасности республики Яцек Севера. "Мы следим за ситуацией, консультируясь с союзниками, и относимся к ней как к внутреннему делу России", – написал Севера. При этом он отметил, что уровень готовности польской армии в связи с событиями в России не изменяли. "Польские вооруженные силы находятся в постоянной готовности с февраля 2022 года, и уровень не был изменен в связи с последними событиями", - написал Севера. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, россия, польша, евгений пригожин, владимир путин
В мире, Россия, Польша, Евгений Пригожин, Владимир Путин
В Польше прокомментировали попытку вооруженного мятежа в России

Глава Бюро нацбезопасности Польши Севера назвал ситуацию с мятежом внутренним делом России

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтолица Польши Варшава
Столица Польши Варшава - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Столица Польши Варшава. Архивное фото
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ВАРШАВА, 24 июн – РИА Новости. Польша считает сложившуюся ситуацию в РФ ее внутренним делом, заявил в Twitter глава Бюро национальной безопасности республики Яцек Севера.
«
"Мы следим за ситуацией, консультируясь с союзниками, и относимся к ней как к внутреннему делу России", – написал Севера.
При этом он отметил, что уровень готовности польской армии в связи с событиями в России не изменяли. "Польские вооруженные силы находятся в постоянной готовности с февраля 2022 года, и уровень не был изменен в связи с последними событиями", - написал Севера.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Военная техника на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Это вооруженный мятеж и измена: Россия извлекла уроки из своей истории
Вчера, 11:36
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.
Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
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Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортажВчера, 13:16
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