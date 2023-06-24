В Польше прокомментировали попытку вооруженного мятежа в России
Глава Бюро нацбезопасности Польши Севера назвал ситуацию с мятежом внутренним делом России
Столица Польши Варшава. Архивное фото
ВАРШАВА, 24 июн – РИА Новости. Польша считает сложившуюся ситуацию в РФ ее внутренним делом, заявил в Twitter глава Бюро национальной безопасности республики Яцек Севера.
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"Мы следим за ситуацией, консультируясь с союзниками, и относимся к ней как к внутреннему делу России", – написал Севера.
При этом он отметил, что уровень готовности польской армии в связи с событиями в России не изменяли. "Польские вооруженные силы находятся в постоянной готовности с февраля 2022 года, и уровень не был изменен в связи с последними событиями", - написал Севера.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.
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