https://ria.ru/20230624/polsha-1880218576.html

В Польше прокомментировали попытку вооруженного мятежа в России

В Польше прокомментировали попытку вооруженного мятежа в России - РИА Новости, 24.06.2023

В Польше прокомментировали попытку вооруженного мятежа в России

Польша считает сложившуюся ситуацию в РФ ее внутренним делом, заявил в Twitter глава Бюро национальной безопасности республики Яцек Севера. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T17:23

2023-06-24T17:23

2023-06-24T17:23

в мире

россия

польша

евгений пригожин

владимир путин

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ВАРШАВА, 24 июн – РИА Новости. Польша считает сложившуюся ситуацию в РФ ее внутренним делом, заявил в Twitter глава Бюро национальной безопасности республики Яцек Севера. "Мы следим за ситуацией, консультируясь с союзниками, и относимся к ней как к внутреннему делу России", – написал Севера. При этом он отметил, что уровень готовности польской армии в связи с событиями в России не изменяли. "Польские вооруженные силы находятся в постоянной готовности с февраля 2022 года, и уровень не был изменен в связи с последними событиями", - написал Севера. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, польша, евгений пригожин, владимир путин