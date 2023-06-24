https://ria.ru/20230624/polpred-1880192430.html

Полпред президента в СКФО призвал не поддаваться на провокации

Полпред президента в СКФО призвал не поддаваться на провокации - РИА Новости, 24.06.2023

Полпред президента в СКФО призвал не поддаваться на провокации

Обстановка в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) спокойная и стабильная, сообщил в Telegram-канале полпред президента России в округе Юрий Чайка. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T15:13

2023-06-24T15:13

2023-06-24T15:13

безопасность

северо-кавказский федеральный округ

юрий чайка

попытка вооруженного мятежа

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НАЛЬЧИК, 24 июн - РИА Новости. Обстановка в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) спокойная и стабильная, сообщил в Telegram-канале полпред президента России в округе Юрий Чайка. "Органами государственной власти и правоохранительными структурами предпринимаются все необходимые действия для наведения порядка. Обстановка в Северо-Кавказском федеральном округе спокойная и стабильная. Самое важное сейчас - не поддаваться на провокации, доверять только проверенным источникам информации, сохранять единство, сплоченность вокруг президента Российской Федерации, Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина и неукоснительно выполнять его указания", - говорится в обращении Чайки.Он отметил, что в ситуации, когда страна ведет войну с внешними врагами, ставящими своей целью уничтожение России, "отдельная группа предателей, поставивших свои личные цели и политические амбиции выше государственных, предприняла вопиющую попытку вооруженного мятежа, пойдя против воли многонационального народа России". Чайка подчеркнул, что действия этих людей носят незаконный характер и ставят под угрозу безопасность страны. "Уверен, что наша единая и многонациональная Родина сможет преодолеть любые испытания и прийти к победе!", - добавил полпред. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ ("Организация вооруженного мятежа"). По словам президента РФ Владимира Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована. Путин назвал это преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Он заявил, что организаторы военного мятежа понесут наказание, ВС РФ получили необходимые приказы.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

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северо-кавказский федеральный округ

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, северо-кавказский федеральный округ, юрий чайка, попытка вооруженного мятежа