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Полпред президента в СКФО призвал не поддаваться на провокации - РИА Новости, 24.06.2023
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15:13 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/polpred-1880192430.html
Полпред президента в СКФО призвал не поддаваться на провокации
Полпред президента в СКФО призвал не поддаваться на провокации - РИА Новости, 24.06.2023
Полпред президента в СКФО призвал не поддаваться на провокации
Обстановка в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) спокойная и стабильная, сообщил в Telegram-канале полпред президента России в округе Юрий Чайка. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T15:13
2023-06-24T15:13
безопасность
северо-кавказский федеральный округ
юрий чайка
попытка вооруженного мятежа
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НАЛЬЧИК, 24 июн - РИА Новости. Обстановка в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) спокойная и стабильная, сообщил в Telegram-канале полпред президента России в округе Юрий Чайка. "Органами государственной власти и правоохранительными структурами предпринимаются все необходимые действия для наведения порядка. Обстановка в Северо-Кавказском федеральном округе спокойная и стабильная. Самое важное сейчас - не поддаваться на провокации, доверять только проверенным источникам информации, сохранять единство, сплоченность вокруг президента Российской Федерации, Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина и неукоснительно выполнять его указания", - говорится в обращении Чайки.Он отметил, что в ситуации, когда страна ведет войну с внешними врагами, ставящими своей целью уничтожение России, "отдельная группа предателей, поставивших свои личные цели и политические амбиции выше государственных, предприняла вопиющую попытку вооруженного мятежа, пойдя против воли многонационального народа России". Чайка подчеркнул, что действия этих людей носят незаконный характер и ставят под угрозу безопасность страны. "Уверен, что наша единая и многонациональная Родина сможет преодолеть любые испытания и прийти к победе!", - добавил полпред. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ ("Организация вооруженного мятежа"). По словам президента РФ Владимира Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована. Путин назвал это преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Он заявил, что организаторы военного мятежа понесут наказание, ВС РФ получили необходимые приказы.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html
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безопасность, северо-кавказский федеральный округ, юрий чайка, попытка вооруженного мятежа
Безопасность, Северо-Кавказский Федеральный округ, Юрий Чайка, Попытка вооруженного мятежа
Полпред президента в СКФО призвал не поддаваться на провокации

Полпред в СКФО Чайка назвал обстановку на Северном Кавказе спокойной и стабильной

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПолномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка
Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 24 июн - РИА Новости. Обстановка в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) спокойная и стабильная, сообщил в Telegram-канале полпред президента России в округе Юрий Чайка.
«
"Органами государственной власти и правоохранительными структурами предпринимаются все необходимые действия для наведения порядка. Обстановка в Северо-Кавказском федеральном округе спокойная и стабильная. Самое важное сейчас - не поддаваться на провокации, доверять только проверенным источникам информации, сохранять единство, сплоченность вокруг президента Российской Федерации, Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина и неукоснительно выполнять его указания", - говорится в обращении Чайки.
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Он отметил, что в ситуации, когда страна ведет войну с внешними врагами, ставящими своей целью уничтожение России, "отдельная группа предателей, поставивших свои личные цели и политические амбиции выше государственных, предприняла вопиющую попытку вооруженного мятежа, пойдя против воли многонационального народа России". Чайка подчеркнул, что действия этих людей носят незаконный характер и ставят под угрозу безопасность страны.
"Уверен, что наша единая и многонациональная Родина сможет преодолеть любые испытания и прийти к победе!", - добавил полпред.
Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны.
В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ ("Организация вооруженного мятежа"). По словам президента РФ Владимира Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована. Путин назвал это преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Он заявил, что организаторы военного мятежа понесут наказание, ВС РФ получили необходимые приказы.
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БезопасностьСеверо-Кавказский Федеральный округЮрий ЧайкаПопытка вооруженного мятежа
 
 
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Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортажВчера, 13:16
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