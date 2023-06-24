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Водителей в Тульской области просят воздержаться от поездок по М-4 "Дон" - РИА Новости, 24.06.2023
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09:21 24.06.2023 (обновлено: 13:59 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/poezdki-1880130871.html
Водителей в Тульской области просят воздержаться от поездок по М-4 "Дон"
Водителей в Тульской области просят воздержаться от поездок по М-4 "Дон" - РИА Новости, 24.06.2023
Водителей в Тульской области просят воздержаться от поездок по М-4 "Дон"
Автомобилистов в Тульской области просят воздержаться от поездок на личном транспорте по трассе М-4 "Дон", сообщает правительство региона в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T09:21
2023-06-24T13:59
тульская область
алексей дюмин
липецкая область
ярославль
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн - РИА новости. Автомобилистов в Тульской области просят воздержаться от поездок на личном транспорте по трассе М-4 "Дон", сообщает правительство региона в соцсети "ВКонтакте"."На дорогах введен дополнительный контроль. Автомобилистам просьба воздержаться от поездок на личном транспорте по трассе М-4 "Дон". В обоих направлениях (со стороны Московской и Липецкой областей) транзитный проезд временно ограничен. В случае острой необходимости следует искать объездные пути", - говорится в сообщении.Власти просят отнестись с пониманием к принимаемым мерам.
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тульская область
липецкая область
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тульская область, алексей дюмин, липецкая область, ярославль
Тульская область, Алексей Дюмин, Липецкая область, Ярославль
Водителей в Тульской области просят воздержаться от поездок по М-4 "Дон"

Власти Тульской области просят автомобилистов воздержаться от поездок по трассе М-4 "Дон"

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкФедеральная трасса
Федеральная трасса - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Федеральная трасса. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн - РИА новости. Автомобилистов в Тульской области просят воздержаться от поездок на личном транспорте по трассе М-4 "Дон", сообщает правительство региона в соцсети "ВКонтакте".
"На дорогах введен дополнительный контроль. Автомобилистам просьба воздержаться от поездок на личном транспорте по трассе М-4 "Дон". В обоих направлениях (со стороны Московской и Липецкой областей) транзитный проезд временно ограничен. В случае острой необходимости следует искать объездные пути", - говорится в сообщении.
Власти просят отнестись с пониманием к принимаемым мерам.
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