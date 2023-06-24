https://ria.ru/20230624/poezdki-1880130871.html

Водителей в Тульской области просят воздержаться от поездок по М-4 "Дон"

Водителей в Тульской области просят воздержаться от поездок по М-4 "Дон" - РИА Новости, 24.06.2023

Водителей в Тульской области просят воздержаться от поездок по М-4 "Дон"

Автомобилистов в Тульской области просят воздержаться от поездок на личном транспорте по трассе М-4 "Дон", сообщает правительство региона в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T09:21

2023-06-24T09:21

2023-06-24T13:59

тульская область

алексей дюмин

липецкая область

ярославль

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн - РИА новости. Автомобилистов в Тульской области просят воздержаться от поездок на личном транспорте по трассе М-4 "Дон", сообщает правительство региона в соцсети "ВКонтакте"."На дорогах введен дополнительный контроль. Автомобилистам просьба воздержаться от поездок на личном транспорте по трассе М-4 "Дон". В обоих направлениях (со стороны Московской и Липецкой областей) транзитный проезд временно ограничен. В случае острой необходимости следует искать объездные пути", - говорится в сообщении.Власти просят отнестись с пониманием к принимаемым мерам.

https://ria.ru/20230624/voda-1880132280.html

тульская область

липецкая область

ярославль

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тульская область, алексей дюмин, липецкая область, ярославль