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Поезда из Волгограда в Ростов-на-Дону и Воронеж следуют по графику - РИА Новости, 24.06.2023
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14:49 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/poezda-1880189392.html
Поезда из Волгограда в Ростов-на-Дону и Воронеж следуют по графику
Поезда из Волгограда в Ростов-на-Дону и Воронеж следуют по графику - РИА Новости, 24.06.2023
Поезда из Волгограда в Ростов-на-Дону и Воронеж следуют по графику
Поезда из Волгограда в Ростов-на-Дону и Воронеж следуют по графику, сообщили РИА Новости в пресс-службе Приволжской железной дороги. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T14:49
2023-06-24T14:49
общество
ростов-на-дону
воронеж
волгоград
приволжская железная дорога
ржд
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ВОЛГОГРАД, 24 июн – РИА Новости. Поезда из Волгограда в Ростов-на-Дону и Воронеж следуют по графику, сообщили РИА Новости в пресс-службе Приволжской железной дороги. "Поезда в сообщении с Ростовом-на-Дону и Воронежем следуют по графику. На объектах РЖД принимаются необходимые меры безопасности", - сообщили РИА Новости в ведомстве.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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общество, ростов-на-дону, воронеж, волгоград, приволжская железная дорога, ржд
Общество, Ростов-на-Дону, Воронеж, Волгоград, Приволжская железная дорога, РЖД
Поезда из Волгограда в Ростов-на-Дону и Воронеж следуют по графику

Приволжская железная дорога: поезда из Волгограда следуют по графику

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный светофор
Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Железнодорожный светофор. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 24 июн – РИА Новости. Поезда из Волгограда в Ростов-на-Дону и Воронеж следуют по графику, сообщили РИА Новости в пресс-службе Приволжской железной дороги.
«
"Поезда в сообщении с Ростовом-на-Дону и Воронежем следуют по графику. На объектах РЖД принимаются необходимые меры безопасности", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
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ОбществоРостов-на-ДонуВоронежВолгоградПриволжская железная дорогаРЖД
 
 
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