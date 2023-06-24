https://ria.ru/20230624/poezda-1880189392.html

Поезда из Волгограда в Ростов-на-Дону и Воронеж следуют по графику

Поезда из Волгограда в Ростов-на-Дону и Воронеж следуют по графику - РИА Новости, 24.06.2023

Поезда из Волгограда в Ростов-на-Дону и Воронеж следуют по графику

Поезда из Волгограда в Ростов-на-Дону и Воронеж следуют по графику, сообщили РИА Новости в пресс-службе Приволжской железной дороги. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T14:49

2023-06-24T14:49

2023-06-24T14:49

общество

ростов-на-дону

воронеж

волгоград

приволжская железная дорога

ржд

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ВОЛГОГРАД, 24 июн – РИА Новости. Поезда из Волгограда в Ростов-на-Дону и Воронеж следуют по графику, сообщили РИА Новости в пресс-службе Приволжской железной дороги. "Поезда в сообщении с Ростовом-на-Дону и Воронежем следуют по графику. На объектах РЖД принимаются необходимые меры безопасности", - сообщили РИА Новости в ведомстве.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/toplivo-1880158145.html

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воронеж

волгоград

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, ростов-на-дону, воронеж, волгоград, приволжская железная дорога, ржд