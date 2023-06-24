https://ria.ru/20230624/podmsoskove-1880211235.html
В Коломне и Серпухове просят воздержаться от поездок на некоторых автобусах
В Коломне и Серпухове просят воздержаться от поездок на некоторых автобусах - РИА Новости, 24.06.2023
В Коломне и Серпухове просят воздержаться от поездок на некоторых автобусах
Воздержаться от поездок на автобусах под номерами 26, 28, 30, 32 в Серпухове и под номерами 3, 5, 6, 11, 31 в Коломне рекомендует министерство транспорта и... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T16:43
2023-06-24T16:43
2023-06-24T16:43
общество
московская область (подмосковье)
серпухов
коломна
пущино
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Воздержаться от поездок на автобусах под номерами 26, 28, 30, 32 в Серпухове и под номерами 3, 5, 6, 11, 31 в Коломне рекомендует министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "В связи с дорожной ситуацией информируем о работе автобусных маршрутов на территории Московской области. В настоящее время просим пассажиров воздержаться от поездок на следующих маршрутах в Серпухове и Коломне. В Серпухове: №26 "Серпухов – Пущино", №28 "Серпухов – Ланьшино", №30 "Серпухов – Каргашино", №32 "Серпухов – Волково – Птицесовхоз", №33к "Серпухов – Пущино", №42 "Пущино – Протвино", №359к "Пущино – Москва (метро Лесопарковая)", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Помимо этого, маршрут №359 "Пущино – Москва" временно осуществляет перевозку пассажиров до Серпухова, сообщили в минтранспорта Подмосковья. Жителей Коломны в ведомстве также попросили воздержаться от поездок на автобусах под номерами 3, 5, 11, 31, 32, 43, 53, 58, 59, 64. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале, что в Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ, проводятся антитеррористические мероприятия, возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении. В связи с этим Воробьев попросил по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь за пределы региона. Также он призвал сохранять спокойствие.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20230624/address-1880149688.html
московская область (подмосковье)
серпухов
коломна
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), серпухов, коломна, пущино, попытка вооруженного мятежа
Общество, Московская область (Подмосковье), Серпухов, Коломна, Пущино, Попытка вооруженного мятежа
В Коломне и Серпухове просят воздержаться от поездок на некоторых автобусах
Минтранспорта попросило воздержаться от поездок на некоторых автобусах Коломны и Серпухова
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Воздержаться от поездок на автобусах под номерами 26, 28, 30, 32 в Серпухове и под номерами 3, 5, 6, 11, 31 в Коломне рекомендует министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
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"В связи с дорожной ситуацией информируем о работе автобусных маршрутов на территории Московской области. В настоящее время просим пассажиров воздержаться от поездок на следующих маршрутах в Серпухове и Коломне. В Серпухове: №26 "Серпухов – Пущино", №28 "Серпухов – Ланьшино", №30 "Серпухов – Каргашино", №32 "Серпухов – Волково – Птицесовхоз", №33к "Серпухов – Пущино", №42 "Пущино – Протвино", №359к "Пущино – Москва (метро Лесопарковая)", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Помимо этого, маршрут №359 "Пущино – Москва" временно осуществляет перевозку пассажиров до Серпухова, сообщили в минтранспорта Подмосковья.
Жителей Коломны в ведомстве также попросили воздержаться от поездок на автобусах под номерами 3, 5, 11, 31, 32, 43, 53, 58, 59, 64.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале, что в Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ, проводятся антитеррористические мероприятия, возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении. В связи с этим Воробьев попросил по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь за пределы региона. Также он призвал сохранять спокойствие.
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