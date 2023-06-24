https://ria.ru/20230624/podmoskove-1880120982.html

В Московской области усилили меры безопасности

В Московской области усилили меры безопасности - РИА Новости, 24.06.2023

В Московской области усилили меры безопасности

В Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ, сообщил губернатор области Андрей Воробьев. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T06:50

2023-06-24T06:50

2023-06-24T07:00

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878464233_0:196:3292:2048_1920x0_80_0_0_3e3635eb857c6c0808d8a066e8749a4a.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ, сообщил губернатор области Андрей Воробьев. "В Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. Проводятся антитеррористические мероприятия. Возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении, в связи с этим прошу по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь за пределы региона", - написал Воробьев в телеграм-канале. Он также призвал сохранять спокойствие.

https://ria.ru/20230624/moskva-1880120229.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), андрей воробьев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность