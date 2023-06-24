https://ria.ru/20230624/podmoskove-1880120982.html
В Московской области усилили меры безопасности
В Московской области усилили меры безопасности - РИА Новости, 24.06.2023
В Московской области усилили меры безопасности
В Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ, сообщил губернатор области Андрей Воробьев. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T06:50
2023-06-24T06:50
2023-06-24T07:00
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ, сообщил губернатор области Андрей Воробьев. "В Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. Проводятся антитеррористические мероприятия. Возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении, в связи с этим прошу по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь за пределы региона", - написал Воробьев в телеграм-канале. Он также призвал сохранять спокойствие.
https://ria.ru/20230624/moskva-1880120229.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
В Московской области усилили меры безопасности
Губернатор Подмосковья Воробьев сообщил об усилении мер безопасности в Московской области