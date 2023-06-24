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РКК начал оказывать психологическую поддержку круглосуточно - РИА Новости, 24.06.2023
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18:59 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/podderzhka-1880232173.html
РКК начал оказывать психологическую поддержку круглосуточно
РКК начал оказывать психологическую поддержку круглосуточно - РИА Новости, 24.06.2023
РКК начал оказывать психологическую поддержку круглосуточно
Российский красный крест (РКК) перевел работу психологической поддержки по горячей линии в круглосуточный режим, заявил председатель организации Павел Савчук в... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T18:59
2023-06-24T18:59
общество
российский красный крест
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российский красный крест (РКК) перевел работу психологической поддержки по горячей линии в круглосуточный режим, заявил председатель организации Павел Савчук в Telegram-канале. "Сегодня Российский Красный Крест расширяет горячую линию психологической помощи: она работает по всей стране бесплатно и круглосуточно", - цитирует его слова пресс-служба. В РКК отметили, что психологическую поддержку можно получить на горячей линии по телефону 8-800-250-18-59. Также она работает в чат-ботах в Telegram и ВК с 9.00 до 21.00 ежедневно и по личному обращению в региональные отделения РКК.
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общество, российский красный крест
Общество, Российский Красный Крест
РКК начал оказывать психологическую поддержку круглосуточно

Российский красный крест начал оказывать психологическую поддержку круглосуточно

© Fotolia / Nenov BrothersТелефон
Телефон - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© Fotolia / Nenov Brothers
Телефон. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российский красный крест (РКК) перевел работу психологической поддержки по горячей линии в круглосуточный режим, заявил председатель организации Павел Савчук в Telegram-канале.
"Сегодня Российский Красный Крест расширяет горячую линию психологической помощи: она работает по всей стране бесплатно и круглосуточно", - цитирует его слова пресс-служба.
В РКК отметили, что психологическую поддержку можно получить на горячей линии по телефону 8-800-250-18-59.
Также она работает в чат-ботах в Telegram и ВК с 9.00 до 21.00 ежедневно и по личному обращению в региональные отделения РКК.
 
ОбществоРоссийский Красный Крест
 
 
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