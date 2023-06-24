https://ria.ru/20230624/podderzhka-1880232173.html

РКК начал оказывать психологическую поддержку круглосуточно

РКК начал оказывать психологическую поддержку круглосуточно - РИА Новости, 24.06.2023

РКК начал оказывать психологическую поддержку круглосуточно

Российский красный крест (РКК) перевел работу психологической поддержки по горячей линии в круглосуточный режим, заявил председатель организации Павел Савчук в... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T18:59

2023-06-24T18:59

2023-06-24T18:59

общество

российский красный крест

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российский красный крест (РКК) перевел работу психологической поддержки по горячей линии в круглосуточный режим, заявил председатель организации Павел Савчук в Telegram-канале. "Сегодня Российский Красный Крест расширяет горячую линию психологической помощи: она работает по всей стране бесплатно и круглосуточно", - цитирует его слова пресс-служба. В РКК отметили, что психологическую поддержку можно получить на горячей линии по телефону 8-800-250-18-59. Также она работает в чат-ботах в Telegram и ВК с 9.00 до 21.00 ежедневно и по личному обращению в региональные отделения РКК.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, российский красный крест