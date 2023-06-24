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В США заявили, что ситуация в России не повлияет на поддержку Украины
В США заявили, что ситуация в России не повлияет на поддержку Украины - РИА Новости, 24.06.2023
В США заявили, что ситуация в России не повлияет на поддержку Украины
Госсекретарь Энтони Блинкен обсудил ситуацию в России с коллегами по G7 и главой дипломатии Евросоюза, сообщил официальный представитель американского... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T16:11
2023-06-24T16:11
2023-06-24T16:24
россия
украина
сша
в мире
попытка вооруженного мятежа
ростов-на-дону
энтони блинкен
евгений пригожин
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ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен обсудил ситуацию в России с коллегами по G7 и главой дипломатии Евросоюза, сообщил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер.Блинкен, по его словам, заверил, что американская поддержка Украины не претерпит изменений."США останутся в тесной координации с союзниками и партнерами по мере того, как продолжает развиваться ситуация", - добавил пресс-секретарь госдепартамента.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html
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россия, украина, сша, в мире, попытка вооруженного мятежа, ростов-на-дону, энтони блинкен, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), g7, владимир путин
Россия, Украина, США, В мире, Попытка вооруженного мятежа, Ростов-на-Дону, Энтони Блинкен, Евгений Пригожин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), G7, Владимир Путин
В США заявили, что ситуация в России не повлияет на поддержку Украины
Госдеп: ситуация в России не повлияет на американскую поддержку Украины