https://ria.ru/20230624/podderzhka-1880156071.html

Кадыров заявил о поддержке действий Путина

Кадыров заявил о поддержке действий Путина - РИА Новости, 24.06.2023

Кадыров заявил о поддержке действий Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в телеграм-канале, что полностью поддерживает каждое слово президента России Владимира Путина. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T11:53

2023-06-24T11:53

2023-06-24T13:48

ростов

россия

ростов-на-дону

владимир путин

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рамзан кадыров

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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ГРОЗНЫЙ, 24 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в телеграм-канале, что полностью поддерживает каждое слово президента России Владимира Путина."У нас есть Верховный главнокомандующий, избранный народом, который знает всю ситуацию до мельчайших подробностей лучше любого стратега и тем более бизнесмена. Сам обзванивает командиров "на земле" и полностью контролирует ход проведения СВО. И решения Верховного главнокомандующего принимаются взвешенно, скрупулезно. Каждый из нас видит только одну часть карты, а он - все сразу! И совершенно верно отметил Владимир Владимирович в своем обращении к нации - это военный мятеж! Никакого оправдания подобным действиям нет! Полностью поддерживаю каждое слово Владимира Владимировича Путина", - написал Кадыров.Он призвал бойцов не вестись на провокации, подчеркнув, что безопасность государства и сплоченность российского общества в такой момент превыше всего."Посмотрите, как пользуются этой ситуацией наши враги на Западе. Сколько вбросов, сколько вранья, сколько лживых призывов, которые пугают наших граждан, создают опасность возникновения дестабилизирующей обстановки. И это ожидаемые последствия предательского марша Пригожина", - добавил он.Кадыров также подчеркнул, что происходящее не ультиматум министерству обороны, а вызов государству, против которого нужно "сплотиться всем".Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов-на-Дону. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа).Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.

https://ria.ru/20230624/podderzhka-1880146726.html

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ростов

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ростов-на-дону

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ростов, россия, ростов-на-дону, владимир путин, евгений пригожин, рамзан кадыров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, попытка вооруженного мятежа