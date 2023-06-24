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Кадыров заявил о поддержке действий Путина - РИА Новости, 24.06.2023
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11:53 24.06.2023 (обновлено: 13:48 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/podderzhka-1880156071.html
Кадыров заявил о поддержке действий Путина
Кадыров заявил о поддержке действий Путина - РИА Новости, 24.06.2023
Кадыров заявил о поддержке действий Путина
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в телеграм-канале, что полностью поддерживает каждое слово президента России Владимира Путина. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T11:53
2023-06-24T13:48
ростов
россия
ростов-на-дону
владимир путин
евгений пригожин
рамзан кадыров
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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ГРОЗНЫЙ, 24 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в телеграм-канале, что полностью поддерживает каждое слово президента России Владимира Путина."У нас есть Верховный главнокомандующий, избранный народом, который знает всю ситуацию до мельчайших подробностей лучше любого стратега и тем более бизнесмена. Сам обзванивает командиров "на земле" и полностью контролирует ход проведения СВО. И решения Верховного главнокомандующего принимаются взвешенно, скрупулезно. Каждый из нас видит только одну часть карты, а он - все сразу! И совершенно верно отметил Владимир Владимирович в своем обращении к нации - это военный мятеж! Никакого оправдания подобным действиям нет! Полностью поддерживаю каждое слово Владимира Владимировича Путина", - написал Кадыров.Он призвал бойцов не вестись на провокации, подчеркнув, что безопасность государства и сплоченность российского общества в такой момент превыше всего."Посмотрите, как пользуются этой ситуацией наши враги на Западе. Сколько вбросов, сколько вранья, сколько лживых призывов, которые пугают наших граждан, создают опасность возникновения дестабилизирующей обстановки. И это ожидаемые последствия предательского марша Пригожина", - добавил он.Кадыров также подчеркнул, что происходящее не ультиматум министерству обороны, а вызов государству, против которого нужно "сплотиться всем".Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов-на-Дону. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа).Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.
https://ria.ru/20230624/podderzhka-1880146726.html
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ростов, россия, ростов-на-дону, владимир путин, евгений пригожин, рамзан кадыров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, попытка вооруженного мятежа
Ростов, Россия, Ростов-на-Дону, Владимир Путин, Евгений Пригожин, Рамзан Кадыров, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Попытка вооруженного мятежа
Кадыров заявил о поддержке действий Путина

Глава Чечни Кадыров заявил, что полностью поддерживает каждое слово президента Путина

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 24 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в телеграм-канале, что полностью поддерживает каждое слово президента России Владимира Путина.
«
"У нас есть Верховный главнокомандующий, избранный народом, который знает всю ситуацию до мельчайших подробностей лучше любого стратега и тем более бизнесмена. Сам обзванивает командиров "на земле" и полностью контролирует ход проведения СВО. И решения Верховного главнокомандующего принимаются взвешенно, скрупулезно. Каждый из нас видит только одну часть карты, а он - все сразу! И совершенно верно отметил Владимир Владимирович в своем обращении к нации - это военный мятеж! Никакого оправдания подобным действиям нет! Полностью поддерживаю каждое слово Владимира Владимировича Путина", - написал Кадыров.
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам России. - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Пасечник и Пушилин выразили поддержку действиям Путина
Вчера, 11:00
Он призвал бойцов не вестись на провокации, подчеркнув, что безопасность государства и сплоченность российского общества в такой момент превыше всего.
"Посмотрите, как пользуются этой ситуацией наши враги на Западе. Сколько вбросов, сколько вранья, сколько лживых призывов, которые пугают наших граждан, создают опасность возникновения дестабилизирующей обстановки. И это ожидаемые последствия предательского марша Пригожина", - добавил он.
Кадыров также подчеркнул, что происходящее не ультиматум министерству обороны, а вызов государству, против которого нужно "сплотиться всем".
Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов-на-Дону. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа).
Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.
Обращение президента России - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Сделаю все, чтобы отстоять страну. Путин обратился к россиянам
Вчера, 11:23
 
РостовРоссияРостов-на-ДонуВладимир ПутинЕвгений ПригожинРамзан КадыровФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БезопасностьПопытка вооруженного мятежа
 
 
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