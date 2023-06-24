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Песков заявил, что ему неизвестно о местонахождении Пригожина - РИА Новости, 24.06.2023
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22:59 24.06.2023 (обновлено: 23:36 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/peskov-1880263154.html
Песков заявил, что ему неизвестно о местонахождении Пригожина
Песков заявил, что ему неизвестно о местонахождении Пригожина - РИА Новости, 24.06.2023
Песков заявил, что ему неизвестно о местонахождении Пригожина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, где сейчас находится Евгений Пригожин. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T22:59
2023-06-24T23:36
дмитрий песков
россия
евгений пригожин
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, где сейчас находится Евгений Пригожин."Нет, мне неизвестно", - сказал Песков.На вопрос, обсуждались ли какие-то еще условия ухода ЧВК "Вагнер" в свои места дислокации и отъезда Пригожина, Песков сказал: "Больше условий, о которых я бы мог вам рассказать, нет".Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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дмитрий песков, россия, евгений пригожин, попытка вооруженного мятежа
Дмитрий Песков, Россия, Евгений Пригожин, Попытка вооруженного мятежа
Песков заявил, что ему неизвестно о местонахождении Пригожина

Пресс-секретарь президента Песков заявил, что ему неизвестно о местонахождении Пригожина

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, где сейчас находится Евгений Пригожин.
"Нет, мне неизвестно", - сказал Песков.
На вопрос, обсуждались ли какие-то еще условия ухода ЧВК "Вагнер" в свои места дислокации и отъезда Пригожина, Песков сказал: "Больше условий, о которых я бы мог вам рассказать, нет".
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