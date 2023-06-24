https://ria.ru/20230624/peskov-1880263154.html

Песков заявил, что ему неизвестно о местонахождении Пригожина

Песков заявил, что ему неизвестно о местонахождении Пригожина - РИА Новости, 24.06.2023

Песков заявил, что ему неизвестно о местонахождении Пригожина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, где сейчас находится Евгений Пригожин. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T22:59

2023-06-24T22:59

2023-06-24T23:36

дмитрий песков

россия

евгений пригожин

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, где сейчас находится Евгений Пригожин."Нет, мне неизвестно", - сказал Песков.На вопрос, обсуждались ли какие-то еще условия ухода ЧВК "Вагнер" в свои места дислокации и отъезда Пригожина, Песков сказал: "Больше условий, о которых я бы мог вам рассказать, нет".Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/prigozhin-1880261857.html

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дмитрий песков, россия, евгений пригожин, попытка вооруженного мятежа