https://ria.ru/20230624/peskov-1880263154.html
Песков заявил, что ему неизвестно о местонахождении Пригожина
Песков заявил, что ему неизвестно о местонахождении Пригожина - РИА Новости, 24.06.2023
Песков заявил, что ему неизвестно о местонахождении Пригожина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, где сейчас находится Евгений Пригожин. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T22:59
2023-06-24T22:59
2023-06-24T23:36
дмитрий песков
россия
евгений пригожин
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, где сейчас находится Евгений Пригожин."Нет, мне неизвестно", - сказал Песков.На вопрос, обсуждались ли какие-то еще условия ухода ЧВК "Вагнер" в свои места дислокации и отъезда Пригожина, Песков сказал: "Больше условий, о которых я бы мог вам рассказать, нет".Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20230624/prigozhin-1880261857.html
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дмитрий песков, россия, евгений пригожин, попытка вооруженного мятежа
Дмитрий Песков, Россия, Евгений Пригожин, Попытка вооруженного мятежа
Песков заявил, что ему неизвестно о местонахождении Пригожина
Пресс-секретарь президента Песков заявил, что ему неизвестно о местонахождении Пригожина