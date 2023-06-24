https://ria.ru/20230624/peskov-1880262514.html

Песков: нового обращения Путина пока не планируется

Песков: нового обращения Путина пока не планируется - РИА Новости, 25.06.2023

Песков: нового обращения Путина пока не планируется

Нового обращения президента России Владимира Путина в ближайшее время не будет, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-24T22:52

2023-06-24T22:52

2023-06-25T00:28

владимир путин

дмитрий песков

россия

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Нового обращения президента России Владимира Путина в ближайшее время не будет, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Нет. Мы вам все рассказали, все, что хотели и могли рассказать. Каких-либо новых - там, сегодня или ночью - обращений президента не планируется", - сказал он журналистам.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/prigozhin-1880261857.html

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владимир путин, дмитрий песков, россия, попытка вооруженного мятежа