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Песков: нового обращения Путина пока не планируется - РИА Новости, 25.06.2023
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22:52 24.06.2023 (обновлено: 00:28 25.06.2023)
https://ria.ru/20230624/peskov-1880262514.html
Песков: нового обращения Путина пока не планируется
Песков: нового обращения Путина пока не планируется - РИА Новости, 25.06.2023
Песков: нового обращения Путина пока не планируется
Нового обращения президента России Владимира Путина в ближайшее время не будет, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-24T22:52
2023-06-25T00:28
владимир путин
дмитрий песков
россия
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Нового обращения президента России Владимира Путина в ближайшее время не будет, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Нет. Мы вам все рассказали, все, что хотели и могли рассказать. Каких-либо новых - там, сегодня или ночью - обращений президента не планируется", - сказал он журналистам.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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владимир путин, дмитрий песков, россия, попытка вооруженного мятежа
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия, Попытка вооруженного мятежа
Песков: нового обращения Путина пока не планируется

Пресс-секретарь президента Песков: нового обращения Путина пока не планируется

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам России.
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам России. - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам России.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Нового обращения президента России Владимира Путина в ближайшее время не будет, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Нет. Мы вам все рассказали, все, что хотели и могли рассказать. Каких-либо новых - там, сегодня или ночью - обращений президента не планируется", - сказал он журналистам.
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Владимир ПутинДмитрий ПесковРоссияПопытка вооруженного мятежа
 
 
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