https://ria.ru/20230624/peregovory-1880267581.html

Переговоры с Пригожиным находятся вне полномочий Дюмина

Переговоры с Пригожиным находятся вне полномочий Дюмина - РИА Новости, 24.06.2023

Переговоры с Пригожиным находятся вне полномочий Дюмина

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обеспечивает непрерывное управление регионом, переговоры с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным не в рамках... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T23:55

2023-06-24T23:55

2023-06-24T23:56

политика

алексей дюмин

тульская область

евгений пригожин

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ТУЛА, 24 июн – РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обеспечивает непрерывное управление регионом, переговоры с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным не в рамках его полномочий, заявили РИА Новости в пресс-службе областного правительства. Ранее телеграм-канал BRIEF со ссылкой на источник написал, что Дюмина отправили на переговоры с Пригожиным. "Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в рамках своих полномочий обеспечивает непрерывное и устойчивое управление регионом. И одна из самых главных задач - это обеспечение безопасности жителей региона и функционирование жизненно важной инфраструктуры. Обозначенные вопросы выходят за рамки полномочий губернатора", - ответили в пресс-службе областного правительства на вопрос РИА Новости о том, участвовал ли Дюмин в переговорах с Пригожиным.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/peregovory-1880263445.html

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политика, алексей дюмин, тульская область, евгений пригожин