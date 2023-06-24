https://ria.ru/20230624/peregovory-1880267581.html
Переговоры с Пригожиным находятся вне полномочий Дюмина
Переговоры с Пригожиным находятся вне полномочий Дюмина - РИА Новости, 24.06.2023
Переговоры с Пригожиным находятся вне полномочий Дюмина
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обеспечивает непрерывное управление регионом, переговоры с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным не в рамках... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T23:55
2023-06-24T23:55
2023-06-24T23:56
политика
алексей дюмин
тульская область
евгений пригожин
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ТУЛА, 24 июн – РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обеспечивает непрерывное управление регионом, переговоры с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным не в рамках его полномочий, заявили РИА Новости в пресс-службе областного правительства. Ранее телеграм-канал BRIEF со ссылкой на источник написал, что Дюмина отправили на переговоры с Пригожиным. "Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в рамках своих полномочий обеспечивает непрерывное и устойчивое управление регионом. И одна из самых главных задач - это обеспечение безопасности жителей региона и функционирование жизненно важной инфраструктуры. Обозначенные вопросы выходят за рамки полномочий губернатора", - ответили в пресс-службе областного правительства на вопрос РИА Новости о том, участвовал ли Дюмин в переговорах с Пригожиным.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
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политика, алексей дюмин, тульская область, евгений пригожин
Политика, Алексей Дюмин, Тульская область, Евгений Пригожин
Переговоры с Пригожиным находятся вне полномочий Дюмина
Власти: переговоры с Пригожиным находятся вне полномочий тульского губернатора Дюмина
ТУЛА, 24 июн – РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обеспечивает непрерывное управление регионом, переговоры с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным не в рамках его полномочий, заявили РИА Новости в пресс-службе областного правительства.
Ранее телеграм-канал BRIEF со ссылкой на источник написал, что Дюмина отправили на переговоры с Пригожиным.
"Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в рамках своих полномочий обеспечивает непрерывное и устойчивое управление регионом. И одна из самых главных задач - это обеспечение безопасности жителей региона и функционирование жизненно важной инфраструктуры. Обозначенные вопросы выходят за рамки полномочий губернатора", - ответили в пресс-службе областного правительства на вопрос РИА Новости о том, участвовал ли Дюмин в переговорах с Пригожиным.
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