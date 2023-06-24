https://ria.ru/20230624/peregovory-1880263445.html
В Кремле объяснили, почему Лукашенко выступил посредником на переговорах
В Кремле объяснили, почему Лукашенко выступил посредником на переговорах - РИА Новости, 24.06.2023
В Кремле объяснили, почему Лукашенко выступил посредником на переговорах
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в телефонном разговоре условились о посредничестве Минска в ситуации с ЧВК "Вагнер", что... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T23:00
2023-06-24T23:00
2023-06-24T23:57
попытка вооруженного мятежа
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
минск
евгений пригожин
происшествия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в телефонном разговоре условились о посредничестве Минска в ситуации с ЧВК "Вагнер", что было инициативой белорусского лидера, поскольку он давно знает Евгения Пригожина, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Два президента, действительно, условились о том, что президент Лукашенко будет оказывать посреднические усилия по урегулированию ситуации. Вы, наверняка, спросите меня, почему именно президент Лукашенко. Дело в том, что Александр Григорьевич давно лично знаком с Пригожиным, около 20 лет, и это было его личное инициативное предложение, которое было согласовано с президентом Путиным", - сказал Песков журналистам.Он также назвал субботу тяжелым днем, полным "достаточно трагических событий".При этом Песков не ответил на вопрос, принимал ли участие в переговорном процессе губернатор Тульской области Алексей Дюмин. "Больших деталей я не могу вам сообщить", - сказал он.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
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попытка вооруженного мятежа, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, минск, евгений пригожин, происшествия
Попытка вооруженного мятежа, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Минск, Евгений Пригожин, Происшествия
В Кремле объяснили, почему Лукашенко выступил посредником на переговорах
Песков: Лукашенко знал Пригожина много лет, поэтому выступил посредником на переговорах
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в телефонном разговоре условились о посредничестве Минска в ситуации с ЧВК "Вагнер", что было инициативой белорусского лидера, поскольку он давно знает Евгения Пригожина, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Два президента, действительно, условились о том, что президент Лукашенко будет оказывать посреднические усилия по урегулированию ситуации. Вы, наверняка, спросите меня, почему именно президент Лукашенко. Дело в том, что Александр Григорьевич давно лично знаком с Пригожиным, около 20 лет, и это было его личное инициативное предложение, которое было согласовано с президентом Путиным", - сказал Песков журналистам.
Он также назвал субботу тяжелым днем, полным "достаточно трагических событий".
При этом Песков не ответил на вопрос, принимал ли участие в переговорном процессе губернатор Тульской области Алексей Дюмин. "Больших деталей я не могу вам сообщить", - сказал он.
Кремль назвал слово Путина гарантией возможности Пригожина уехать в Минск