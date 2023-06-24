https://ria.ru/20230624/peregovory-1880263445.html

В Кремле объяснили, почему Лукашенко выступил посредником на переговорах

В Кремле объяснили, почему Лукашенко выступил посредником на переговорах - РИА Новости, 24.06.2023

В Кремле объяснили, почему Лукашенко выступил посредником на переговорах

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в телефонном разговоре условились о посредничестве Минска в ситуации с ЧВК "Вагнер", что... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T23:00

2023-06-24T23:00

2023-06-24T23:57

попытка вооруженного мятежа

россия

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

минск

евгений пригожин

происшествия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в телефонном разговоре условились о посредничестве Минска в ситуации с ЧВК "Вагнер", что было инициативой белорусского лидера, поскольку он давно знает Евгения Пригожина, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Два президента, действительно, условились о том, что президент Лукашенко будет оказывать посреднические усилия по урегулированию ситуации. Вы, наверняка, спросите меня, почему именно президент Лукашенко. Дело в том, что Александр Григорьевич давно лично знаком с Пригожиным, около 20 лет, и это было его личное инициативное предложение, которое было согласовано с президентом Путиным", - сказал Песков журналистам.Он также назвал субботу тяжелым днем, полным "достаточно трагических событий".При этом Песков не ответил на вопрос, принимал ли участие в переговорном процессе губернатор Тульской области Алексей Дюмин. "Больших деталей я не могу вам сообщить", - сказал он.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/prigozhin-1880264555.html

россия

белоруссия

минск

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попытка вооруженного мятежа, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, минск, евгений пригожин, происшествия