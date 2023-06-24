Путин и Лукашенко обсудили результаты переговоров с Пригожиным
Путин и Лукашенко обсудили результаты переговоров с главой ЧВК "Вагнер" Пригожиным
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин говорит по телефону
Президент России Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
МИНСК, 24 июн — РИА Новости. Владимир Путин и Александр Лукашенко второй раз за сутки провели телефонный разговор, российский лидер поблагодарил белорусского коллегу за результат переговоров с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, сообщил близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал "Пул первого".
"Сегодня в 9 вечера президенты Белоруссии и России снова поговорили по телефону. Президент Белоруссии подробно проинформировал о результатах переговоров с руководством ЧВК "Вагнер". Президент России поддержал и поблагодарил белорусского коллегу за проделанную работу", — говорится в заявлении.
Ранее пресс-служба Лукашенко сообщила, что Пригожин принял его предложение об остановке продвижения "Вагнера" по территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения. Уточняется, что "на столе — выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов группы".
После этого глава ЧВК "Вагнер" заявил, что его колонны уходят обратно в полевые лагеря.
Прошлой ночью Центр общественных связей ФСБ сообщил, что вся распространяемая в соцсетях от имени Евгения Пригожина информация о "нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило против Пригожина уголовное дело по статье 279 УК ("Организация вооруженного мятежа").
Президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом. Он также отметил, что будут предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону, где фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления.