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Лукашенко заявил о согласии Пригожина остановить продвижение ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 24.06.2023
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20:10 24.06.2023 (обновлено: 20:29 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/peregovory-1880244486.html
Лукашенко заявил о согласии Пригожина остановить продвижение ЧВК "Вагнер"
Лукашенко заявил о согласии Пригожина остановить продвижение ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 24.06.2023
Лукашенко заявил о согласии Пригожина остановить продвижение ЧВК "Вагнер"
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин принял предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко об остановке продвижения бойцов его группы по территории... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T20:10
2023-06-24T20:29
россия
белоруссия
ростов-на-дону
александр лукашенко
евгений пригожин
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МИНСК, 24 июн — РИА Новости. Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин принял предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко об остановке продвижения бойцов его группы по территории России, сообщила пресс-служба главы республики."Сегодня утром Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации на юге России с частной военной компанией "Вагнер". Главы государств договорились о совместных действиях &lt;...&gt; В развитие договоренностей, &lt;...&gt; президент Белоруссии провел переговоры с Евгением Пригожиным. Переговоры длились в течение всего дня. В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" и дальнейших шагах по деэскалации напряжения", — говорится в заявлении.Отмечается, что "на столе — абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК "Вагнер".Прошлой ночью Центр общественных связей ФСБ сообщил, что вся распространяемая в соцсетях от имени Евгения Пригожина информация о "нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило против Пригожина уголовное дело по статье 279 УК ("Организация вооруженного мятежа").Президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом. Он также отметил, что будут предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону, где фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20230624/address-1880149688.html
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россия, белоруссия, ростов-на-дону, александр лукашенко, евгений пригожин, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, попытка вооруженного мятежа
Россия, Белоруссия, Ростов-на-Дону, Александр Лукашенко, Евгений Пригожин, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Попытка вооруженного мятежа
Лукашенко заявил о согласии Пригожина остановить продвижение ЧВК "Вагнер"

Лукашенко сообщил о согласии Пригожина остановить продвижение ЧВК "Вагнер" по России

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 24 июн — РИА Новости. Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин принял предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко об остановке продвижения бойцов его группы по территории России, сообщила пресс-служба главы республики.
"Сегодня утром Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации на юге России с частной военной компанией "Вагнер". Главы государств договорились о совместных действиях <...> В развитие договоренностей, <...> президент Белоруссии провел переговоры с Евгением Пригожиным. Переговоры длились в течение всего дня. В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" и дальнейших шагах по деэскалации напряжения", — говорится в заявлении.
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Отмечается, что "на столе — абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК "Вагнер".
Прошлой ночью Центр общественных связей ФСБ сообщил, что вся распространяемая в соцсетях от имени Евгения Пригожина информация о "нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило против Пригожина уголовное дело по статье 279 УК ("Организация вооруженного мятежа").
Президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом. Он также отметил, что будут предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону, где фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления.
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РоссияБелоруссияРостов-на-ДонуАлександр ЛукашенкоЕвгений ПригожинВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БезопасностьПопытка вооруженного мятежа
 
 
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