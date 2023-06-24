https://ria.ru/20230624/peregovory-1880244486.html

Лукашенко заявил о согласии Пригожина остановить продвижение ЧВК "Вагнер"

Лукашенко заявил о согласии Пригожина остановить продвижение ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 24.06.2023

Лукашенко заявил о согласии Пригожина остановить продвижение ЧВК "Вагнер"

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин принял предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко об остановке продвижения бойцов его группы по территории... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T20:10

2023-06-24T20:10

2023-06-24T20:29

россия

белоруссия

ростов-на-дону

александр лукашенко

евгений пригожин

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МИНСК, 24 июн — РИА Новости. Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин принял предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко об остановке продвижения бойцов его группы по территории России, сообщила пресс-служба главы республики."Сегодня утром Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации на юге России с частной военной компанией "Вагнер". Главы государств договорились о совместных действиях <...> В развитие договоренностей, <...> президент Белоруссии провел переговоры с Евгением Пригожиным. Переговоры длились в течение всего дня. В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" и дальнейших шагах по деэскалации напряжения", — говорится в заявлении.Отмечается, что "на столе — абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК "Вагнер".Прошлой ночью Центр общественных связей ФСБ сообщил, что вся распространяемая в соцсетях от имени Евгения Пригожина информация о "нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило против Пригожина уголовное дело по статье 279 УК ("Организация вооруженного мятежа").Президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом. Он также отметил, что будут предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону, где фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/address-1880149688.html

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россия

белоруссия

ростов-на-дону

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россия, белоруссия, ростов-на-дону, александр лукашенко, евгений пригожин, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, попытка вооруженного мятежа