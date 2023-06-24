Премьер Польши обсудил ситуацию в России с главой Евросовета
Премьер Польши Моравецкий обсудил ситуацию в России с главой Евросовета Мишелем
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
ВАРШАВА, 24 июн – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обсудил ситуацию в России с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер в Twitter.
"Премьер Матеуш Моравецкий проводит дальнейшие консультации по текущей ситуации в России. Сегодня он беседовал с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем", - написал Мюллер в Twitter.
Позже Моравецкий заявил, что обсуждал ситуацию в России с руководством западных стран, в том числе США.
"Мы говорили с лидерами западных стран о ситуации в России, следим за ситуацией. Мы находимся в постоянном контакте с американцами", - сказал Моравецкий во время предвыборного мероприятия правящей партии "Право и справедливость".
"Ночью мы беседовали с лидерами западных стран о том, что происходит в России", - добавил он.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.