https://ria.ru/20230624/peregovory-1880197025.html

Премьер Польши обсудил ситуацию в России с главой Евросовета

Премьер Польши обсудил ситуацию в России с главой Евросовета - РИА Новости, 24.06.2023

Премьер Польши обсудил ситуацию в России с главой Евросовета

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обсудил ситуацию в России с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщил пресс-секретарь польского правительства... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T15:37

2023-06-24T15:37

2023-06-24T16:50

в мире

россия

польша

матеуш моравецкий

шарль мишель

ростов-на-дону

евгений пригожин

евросовет

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ВАРШАВА, 24 июн – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обсудил ситуацию в России с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер в Twitter."Премьер Матеуш Моравецкий проводит дальнейшие консультации по текущей ситуации в России. Сегодня он беседовал с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем", - написал Мюллер в Twitter.Позже Моравецкий заявил, что обсуждал ситуацию в России с руководством западных стран, в том числе США."Мы говорили с лидерами западных стран о ситуации в России, следим за ситуацией. Мы находимся в постоянном контакте с американцами", - сказал Моравецкий во время предвыборного мероприятия правящей партии "Право и справедливость"."Ночью мы беседовали с лидерами западных стран о том, что происходит в России", - добавил он.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

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польша

ростов-на-дону

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в мире, россия, польша, матеуш моравецкий, шарль мишель, ростов-на-дону, евгений пригожин, евросовет, европейский совет, попытка вооруженного мятежа, сша