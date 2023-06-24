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Премьер Польши обсудил ситуацию в России с главой Евросовета - РИА Новости, 24.06.2023
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15:37 24.06.2023 (обновлено: 16:50 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/peregovory-1880197025.html
Премьер Польши обсудил ситуацию в России с главой Евросовета
Премьер Польши обсудил ситуацию в России с главой Евросовета - РИА Новости, 24.06.2023
Премьер Польши обсудил ситуацию в России с главой Евросовета
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обсудил ситуацию в России с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщил пресс-секретарь польского правительства... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T15:37
2023-06-24T16:50
в мире
россия
польша
матеуш моравецкий
шарль мишель
ростов-на-дону
евгений пригожин
евросовет
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ВАРШАВА, 24 июн – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обсудил ситуацию в России с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер в Twitter."Премьер Матеуш Моравецкий проводит дальнейшие консультации по текущей ситуации в России. Сегодня он беседовал с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем", - написал Мюллер в Twitter.Позже Моравецкий заявил, что обсуждал ситуацию в России с руководством западных стран, в том числе США."Мы говорили с лидерами западных стран о ситуации в России, следим за ситуацией. Мы находимся в постоянном контакте с американцами", - сказал Моравецкий во время предвыборного мероприятия правящей партии "Право и справедливость"."Ночью мы беседовали с лидерами западных стран о том, что происходит в России", - добавил он.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
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в мире, россия, польша, матеуш моравецкий, шарль мишель, ростов-на-дону, евгений пригожин, евросовет, европейский совет, попытка вооруженного мятежа, сша
В мире, Россия, Польша, Матеуш Моравецкий, Шарль Мишель, Ростов-на-Дону, Евгений Пригожин, Евросовет, Европейский совет, Попытка вооруженного мятежа, США
Премьер Польши обсудил ситуацию в России с главой Евросовета

Премьер Польши Моравецкий обсудил ситуацию в России с главой Евросовета Мишелем

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 24 июн – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обсудил ситуацию в России с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер в Twitter.
"Премьер Матеуш Моравецкий проводит дальнейшие консультации по текущей ситуации в России. Сегодня он беседовал с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем", - написал Мюллер в Twitter.
Позже Моравецкий заявил, что обсуждал ситуацию в России с руководством западных стран, в том числе США.
"Мы говорили с лидерами западных стран о ситуации в России, следим за ситуацией. Мы находимся в постоянном контакте с американцами", - сказал Моравецкий во время предвыборного мероприятия правящей партии "Право и справедливость".
"Ночью мы беседовали с лидерами западных стран о том, что происходит в России", - добавил он.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
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В миреРоссияПольшаМатеуш МоравецкийШарль МишельРостов-на-ДонуЕвгений ПригожинЕвросоветЕвропейский советПопытка вооруженного мятежаСША
 
 
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