Рейтинг@Mail.ru
Патрушев заявил о штатной работе АПК - РИА Новости, 24.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:55 24.06.2023 (обновлено: 18:02 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/patrushev-1880222478.html
Патрушев заявил о штатной работе АПК
Патрушев заявил о штатной работе АПК - РИА Новости, 24.06.2023
Патрушев заявил о штатной работе АПК
Российский агропромышленный комплекс работает штатно, завершается посевная и набирает обороты уборочная, продовольственная безопасность страны будет обеспечена, РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T17:55
2023-06-24T18:02
россия
дмитрий патрушев
евгений пригожин
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ростов-на-дону
попытка вооруженного мятежа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823052502_0:12:3178:1801_1920x0_80_0_0_697f6a06b7bd4a5018dfe2146a892009.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российский агропромышленный комплекс работает штатно, завершается посевная и набирает обороты уборочная, продовольственная безопасность страны будет обеспечена, говорится в заявлении министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева."Российский агропромышленный комплекс работает штатно. Сельхозорганизации и предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности обеспечивают внутренний рынок, все производственные цепочки функционируют стабильно", - сообщил Патрушев, слова которого приводит телеграм-канал министерства."В настоящее время в стране завершается посевная кампания и набирает обороты уборочная. Продовольственная безопасность страны будет обеспечена", - подчеркнул министр.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20230624/apteki-1880219421.html
https://ria.ru/20230624/yamala-1880221077.html
россия
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823052502_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_3cf827ab24fbac0896e7dad3fdd2e02a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий патрушев, евгений пригожин, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ростов-на-дону, попытка вооруженного мятежа
Россия, Дмитрий Патрушев, Евгений Пригожин, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ростов-на-Дону, Попытка вооруженного мятежа
Патрушев заявил о штатной работе АПК

Патрушев: АПК работает штатно, продовольственная безопасность будет обеспечена

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМинистр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российский агропромышленный комплекс работает штатно, завершается посевная и набирает обороты уборочная, продовольственная безопасность страны будет обеспечена, говорится в заявлении министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.
"Российский агропромышленный комплекс работает штатно. Сельхозорганизации и предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности обеспечивают внутренний рынок, все производственные цепочки функционируют стабильно", - сообщил Патрушев, слова которого приводит телеграм-канал министерства.
Продажа лекарств в одной из аптек - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Росздравнадзор рассказал о ситуации в аптеках в Ростове-на-Дону
Вчера, 17:32
"В настоящее время в стране завершается посевная кампания и набирает обороты уборочная. Продовольственная безопасность страны будет обеспечена", - подчеркнул министр.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямала заявил, что ситуация в регионе находится под контролем
Вчера, 17:45
 
РоссияДмитрий ПатрушевЕвгений ПригожинВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ростов-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортажВчера, 13:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала