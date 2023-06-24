https://ria.ru/20230624/patrushev-1880222478.html
Патрушев заявил о штатной работе АПК
Патрушев заявил о штатной работе АПК - РИА Новости, 24.06.2023
Патрушев заявил о штатной работе АПК
Российский агропромышленный комплекс работает штатно, завершается посевная и набирает обороты уборочная, продовольственная безопасность страны будет обеспечена, РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T17:55
2023-06-24T17:55
2023-06-24T18:02
россия
дмитрий патрушев
евгений пригожин
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ростов-на-дону
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российский агропромышленный комплекс работает штатно, завершается посевная и набирает обороты уборочная, продовольственная безопасность страны будет обеспечена, говорится в заявлении министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева."Российский агропромышленный комплекс работает штатно. Сельхозорганизации и предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности обеспечивают внутренний рынок, все производственные цепочки функционируют стабильно", - сообщил Патрушев, слова которого приводит телеграм-канал министерства."В настоящее время в стране завершается посевная кампания и набирает обороты уборочная. Продовольственная безопасность страны будет обеспечена", - подчеркнул министр.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20230624/apteki-1880219421.html
https://ria.ru/20230624/yamala-1880221077.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий патрушев, евгений пригожин, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ростов-на-дону, попытка вооруженного мятежа
Россия, Дмитрий Патрушев, Евгений Пригожин, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ростов-на-Дону, Попытка вооруженного мятежа
Патрушев заявил о штатной работе АПК
Патрушев: АПК работает штатно, продовольственная безопасность будет обеспечена