https://ria.ru/20230624/patrushev-1880222478.html

Патрушев заявил о штатной работе АПК

Патрушев заявил о штатной работе АПК - РИА Новости, 24.06.2023

Патрушев заявил о штатной работе АПК

Российский агропромышленный комплекс работает штатно, завершается посевная и набирает обороты уборочная, продовольственная безопасность страны будет обеспечена, РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T17:55

2023-06-24T17:55

2023-06-24T18:02

россия

дмитрий патрушев

евгений пригожин

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ростов-на-дону

попытка вооруженного мятежа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823052502_0:12:3178:1801_1920x0_80_0_0_697f6a06b7bd4a5018dfe2146a892009.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российский агропромышленный комплекс работает штатно, завершается посевная и набирает обороты уборочная, продовольственная безопасность страны будет обеспечена, говорится в заявлении министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева."Российский агропромышленный комплекс работает штатно. Сельхозорганизации и предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности обеспечивают внутренний рынок, все производственные цепочки функционируют стабильно", - сообщил Патрушев, слова которого приводит телеграм-канал министерства."В настоящее время в стране завершается посевная кампания и набирает обороты уборочная. Продовольственная безопасность страны будет обеспечена", - подчеркнул министр.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/apteki-1880219421.html

https://ria.ru/20230624/yamala-1880221077.html

россия

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, дмитрий патрушев, евгений пригожин, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ростов-на-дону, попытка вооруженного мятежа