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В Оренбургской области все спокойно, ситуация на контроле, заявил Паслер - РИА Новости, 24.06.2023
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12:42 24.06.2023 (обновлено: 13:48 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/pasler-1880164401.html
В Оренбургской области все спокойно, ситуация на контроле, заявил Паслер
В Оренбургской области все спокойно, ситуация на контроле, заявил Паслер - РИА Новости, 24.06.2023
В Оренбургской области все спокойно, ситуация на контроле, заявил Паслер
Ситуация в Оренбургской области спокойная, на контроле правительства и правоохранительных органов, написал губернатор области Денис Паслер в своем... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T12:42
2023-06-24T13:48
денис паслер
оренбургская область
попытка вооруженного мятежа
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КАЗАНЬ, 24 июн – РИА Новости. Ситуация в Оренбургской области спокойная, на контроле правительства и правоохранительных органов, написал губернатор области Денис Паслер в своем Telegram-канале. "В Оренбургской области все спокойно. Ситуация на контроле правительства региона, правоохранителей и всех, кто обеспечивает безопасность оренбуржцев", - сообщил он. Губернатор попросил жителей Оренбургской области по возможности отложить поездки в регионы, где введен режим контртеррористической операции. "Главное - сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации", - добавил губернатор.
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денис паслер, оренбургская область, попытка вооруженного мятежа
Денис Паслер, Оренбургская область, Попытка вооруженного мятежа

В Оренбургской области все спокойно, ситуация на контроле, заявил Паслер

© РИА Новости / Владимир ПесняГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 24 июн – РИА Новости. Ситуация в Оренбургской области спокойная, на контроле правительства и правоохранительных органов, написал губернатор области Денис Паслер в своем Telegram-канале.
"В Оренбургской области все спокойно. Ситуация на контроле правительства региона, правоохранителей и всех, кто обеспечивает безопасность оренбуржцев", - сообщил он.
Губернатор попросил жителей Оренбургской области по возможности отложить поездки в регионы, где введен режим контртеррористической операции. "Главное - сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации", - добавил губернатор.
 
Денис ПаслерОренбургская областьПопытка вооруженного мятежа
 
 
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