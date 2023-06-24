https://ria.ru/20230624/pasler-1880164401.html

В Оренбургской области все спокойно, ситуация на контроле, заявил Паслер

В Оренбургской области все спокойно, ситуация на контроле, заявил Паслер - РИА Новости, 24.06.2023

В Оренбургской области все спокойно, ситуация на контроле, заявил Паслер

Ситуация в Оренбургской области спокойная, на контроле правительства и правоохранительных органов, написал губернатор области Денис Паслер в своем... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T12:42

2023-06-24T12:42

2023-06-24T13:48

денис паслер

оренбургская область

попытка вооруженного мятежа

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КАЗАНЬ, 24 июн – РИА Новости. Ситуация в Оренбургской области спокойная, на контроле правительства и правоохранительных органов, написал губернатор области Денис Паслер в своем Telegram-канале. "В Оренбургской области все спокойно. Ситуация на контроле правительства региона, правоохранителей и всех, кто обеспечивает безопасность оренбуржцев", - сообщил он. Губернатор попросил жителей Оренбургской области по возможности отложить поездки в регионы, где введен режим контртеррористической операции. "Главное - сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации", - добавил губернатор.

оренбургская область

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Илья Абрамов

Илья Абрамов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Илья Абрамов

денис паслер, оренбургская область, попытка вооруженного мятежа