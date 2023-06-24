https://ria.ru/20230624/pamyatnik-1880133682.html

В Полтавской области Украины снесли памятник Максиму Горькому

В Полтавской области Украины снесли памятник Максиму Горькому - РИА Новости, 24.06.2023

В Полтавской области Украины снесли памятник Максиму Горькому

В Полтавской области снесли последний памятник в честь советского писателя Максима Горького, сообщил украинский Telegram-канал "Деколонизация.Украина". РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T09:42

2023-06-24T09:42

2023-06-24T14:57

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полтавская область

максим горький

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Полтавской области снесли последний памятник в честь советского писателя Максима Горького, сообщил украинский Telegram-канал "Деколонизация.Украина". "История с памятниками Горькому в Полтавской области наконец-то завершилась. Демонтирован последний. В селе Верхняя Мануйловка", — говорится в публикации, которая проиллюстрирована фотографией постамента. Памятник представлял собой высокий бетонный постамент, на котором был установлен бюст Горького. С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации. В соответствии с ним по всей стране снесли тысячи памятников, переименовали десятки городов и сел, носивших имена выдающихся деятелей советской эпохи. А в последнее время власти Украины активно борются не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и российской культурой. Только за прошлый год в стране переименовали почти десять тысяч географических объектов и демонтировали 145 монументов, в том числе 28 памятников Пушкину, девять — Горькому, четыре — полководцу Александру Суворову. Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230623/pamyatnik-1880029859.html

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в мире, украина, полтавская область, максим горький