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В Полтавской области Украины снесли памятник Максиму Горькому - РИА Новости, 24.06.2023
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09:42 24.06.2023 (обновлено: 14:57 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/pamyatnik-1880133682.html
В Полтавской области Украины снесли памятник Максиму Горькому
В Полтавской области Украины снесли памятник Максиму Горькому - РИА Новости, 24.06.2023
В Полтавской области Украины снесли памятник Максиму Горькому
В Полтавской области снесли последний памятник в честь советского писателя Максима Горького, сообщил украинский Telegram-канал "Деколонизация.Украина". РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T09:42
2023-06-24T14:57
в мире
украина
полтавская область
максим горький
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Полтавской области снесли последний памятник в честь советского писателя Максима Горького, сообщил украинский Telegram-канал "Деколонизация.Украина". "История с памятниками Горькому в Полтавской области наконец-то завершилась. Демонтирован последний. В селе Верхняя Мануйловка", — говорится в публикации, которая проиллюстрирована фотографией постамента. Памятник представлял собой высокий бетонный постамент, на котором был установлен бюст Горького. С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации. В соответствии с ним по всей стране снесли тысячи памятников, переименовали десятки городов и сел, носивших имена выдающихся деятелей советской эпохи. А в последнее время власти Украины активно борются не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и российской культурой. Только за прошлый год в стране переименовали почти десять тысяч географических объектов и демонтировали 145 монументов, в том числе 28 памятников Пушкину, девять — Горькому, четыре — полководцу Александру Суворову. Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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в мире, украина, полтавская область, максим горький
В мире, Украина, Полтавская область, Максим Горький
В Полтавской области Украины снесли памятник Максиму Горькому

"Деколонизация.Украина": в Полтавской области снесли памятник писателю Максиму Горькому

© РИА Новости / М. Бессмертный | Перейти в медиабанкМаксим Горький
Максим Горький - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / М. Бессмертный
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Максим Горький. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Полтавской области снесли последний памятник в честь советского писателя Максима Горького, сообщил украинский Telegram-канал "Деколонизация.Украина".
"История с памятниками Горькому в Полтавской области наконец-то завершилась. Демонтирован последний. В селе Верхняя Мануйловка", — говорится в публикации, которая проиллюстрирована фотографией постамента.
Фото из группы движения "Деколонизация.Украина"
Фото из группы движения Деколонизация Украины
Фото из группы движения "Деколонизация.Украина"
Памятник представлял собой высокий бетонный постамент, на котором был установлен бюст Горького.
С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации. В соответствии с ним по всей стране снесли тысячи памятников, переименовали десятки городов и сел, носивших имена выдающихся деятелей советской эпохи.
А в последнее время власти Украины активно борются не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и российской культурой. Только за прошлый год в стране переименовали почти десять тысяч географических объектов и демонтировали 145 монументов, в том числе 28 памятников Пушкину, девять — Горькому, четыре — полководцу Александру Суворову.
Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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