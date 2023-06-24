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Глава района в Ростовской области отменил все массовые мероприятия
Глава района в Ростовской области отменил все массовые мероприятия - РИА Новости, 24.06.2023
Глава района в Ростовской области отменил все массовые мероприятия
Все массовые мероприятия в Аксайском районе Ростовской области отменены, сообщил глава администрации района Константин Доморовский. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T07:10
2023-06-24T07:10
2023-06-24T07:10
ростовская область
аксайский район
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Все массовые мероприятия в Аксайском районе Ростовской области отменены, сообщил глава администрации района Константин Доморовский."Все массовые мероприятия отменены. Прошу сохранять спокойствие. Ситуация находится на моём личном контроле", - написал он в Telegram.Доморовский добавил, что правоохранительные органы предпринимают всё необходимое для обеспечения безопасности на территории Аксайского района и Ростовской области."В связи с текущей ситуацией и многочисленным перекрытием дорог прошу вас без крайней необходимости не выезжать за пределы населённых пунктов, в которых вы проживаете", - отметил он.
https://ria.ru/20230624/rostov-1880121138.html
ростовская область
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ростовская область, аксайский район, происшествия
Ростовская область, Аксайский район, Происшествия
Глава района в Ростовской области отменил все массовые мероприятия
Глава Аксайского района Ростовской области сообщил об отмене всех массовых мероприятий
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Все массовые мероприятия в Аксайском районе Ростовской области отменены, сообщил глава администрации района Константин Доморовский.
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"Все массовые мероприятия отменены. Прошу сохранять спокойствие. Ситуация находится на моём личном контроле", - написал он в Telegram.
Доморовский добавил, что правоохранительные органы предпринимают всё необходимое для обеспечения безопасности на территории Аксайского района и Ростовской области.
"В связи с текущей ситуацией и многочисленным перекрытием дорог прошу вас без крайней необходимости не выезжать за пределы населённых пунктов, в которых вы проживаете", - отметил он.
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