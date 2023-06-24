https://ria.ru/20230624/otmena-1880121794.html

Глава района в Ростовской области отменил все массовые мероприятия

Глава района в Ростовской области отменил все массовые мероприятия - РИА Новости, 24.06.2023

Глава района в Ростовской области отменил все массовые мероприятия

Все массовые мероприятия в Аксайском районе Ростовской области отменены, сообщил глава администрации района Константин Доморовский. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T07:10

2023-06-24T07:10

2023-06-24T07:10

ростовская область

аксайский район

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Все массовые мероприятия в Аксайском районе Ростовской области отменены, сообщил глава администрации района Константин Доморовский."Все массовые мероприятия отменены. Прошу сохранять спокойствие. Ситуация находится на моём личном контроле", - написал он в Telegram.Доморовский добавил, что правоохранительные органы предпринимают всё необходимое для обеспечения безопасности на территории Аксайского района и Ростовской области."В связи с текущей ситуацией и многочисленным перекрытием дорог прошу вас без крайней необходимости не выезжать за пределы населённых пунктов, в которых вы проживаете", - отметил он.

https://ria.ru/20230624/rostov-1880121138.html

ростовская область

аксайский район

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ростовская область, аксайский район, происшествия