Рейтинг@Mail.ru
Глава района в Ростовской области отменил все массовые мероприятия - РИА Новости, 24.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:10 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/otmena-1880121794.html
Глава района в Ростовской области отменил все массовые мероприятия
Глава района в Ростовской области отменил все массовые мероприятия - РИА Новости, 24.06.2023
Глава района в Ростовской области отменил все массовые мероприятия
Все массовые мероприятия в Аксайском районе Ростовской области отменены, сообщил глава администрации района Константин Доморовский. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T07:10
2023-06-24T07:10
ростовская область
аксайский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869854936_0:38:3506:2010_1920x0_80_0_0_74f94f31125cf200ac6aaad979588900.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Все массовые мероприятия в Аксайском районе Ростовской области отменены, сообщил глава администрации района Константин Доморовский."Все массовые мероприятия отменены. Прошу сохранять спокойствие. Ситуация находится на моём личном контроле", - написал он в Telegram.Доморовский добавил, что правоохранительные органы предпринимают всё необходимое для обеспечения безопасности на территории Аксайского района и Ростовской области."В связи с текущей ситуацией и многочисленным перекрытием дорог прошу вас без крайней необходимости не выезжать за пределы населённых пунктов, в которых вы проживаете", - отметил он.
https://ria.ru/20230624/rostov-1880121138.html
ростовская область
аксайский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869854936_388:0:3119:2048_1920x0_80_0_0_022108e35d3b7b8cad4c65b3963f7818.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, аксайский район, происшествия
Ростовская область, Аксайский район, Происшествия
Глава района в Ростовской области отменил все массовые мероприятия

Глава Аксайского района Ростовской области сообщил об отмене всех массовых мероприятий

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкРостов-на-Дону
Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Ростов-на-Дону. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Все массовые мероприятия в Аксайском районе Ростовской области отменены, сообщил глава администрации района Константин Доморовский.
«
"Все массовые мероприятия отменены. Прошу сохранять спокойствие. Ситуация находится на моём личном контроле", - написал он в Telegram.
Доморовский добавил, что правоохранительные органы предпринимают всё необходимое для обеспечения безопасности на территории Аксайского района и Ростовской области.
"В связи с текущей ситуацией и многочисленным перекрытием дорог прошу вас без крайней необходимости не выезжать за пределы населённых пунктов, в которых вы проживаете", - отметил он.
Сотрудники полиции и Росгвардии на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
В Ростове-на-Дону временно изменят схему движения транспорта
Вчера, 06:58
 
Ростовская областьАксайский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортажВчера, 13:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала