https://ria.ru/20230624/orlovskaya-1880246945.html

Орловский губернатор рассказал о ситуации в регионе

Орловский губернатор рассказал о ситуации в регионе - РИА Новости, 24.06.2023

Орловский губернатор рассказал о ситуации в регионе

Контроль въезда и выезда из Орловской области усилен, но свободен, при этом жителям не рекомендовано покидать регион, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T20:26

2023-06-24T20:26

2023-06-24T20:35

орловская область

безопасность

попытка вооруженного мятежа

андрей клычков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790116184_0:153:3076:1883_1920x0_80_0_0_f52a6b55f88f55f9044dc95eaa05e546.jpg

БЕЛГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Контроль въезда и выезда из Орловской области усилен, но свободен, при этом жителям не рекомендовано покидать регион, сообщил в Telegram-канале губернатор Андрей Клычков."Все службы работают в штатном режиме, в регионе повышены меры безопасности. Ситуация в регионе находится под полным контролем. Контроль въезда и выезда из Орловской области усилен, но свободен. Одновременно с этим повторюсь, что не рекомендую жителям покидать регион", - написал Клычков.Он добавил, что железнодорожный транспорт работает по графику без изменений, также попросил сохранять бдительность и пользоваться только официальными источниками информации.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

орловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

орловская область, безопасность, попытка вооруженного мятежа, андрей клычков