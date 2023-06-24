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Орловский губернатор рассказал о ситуации в регионе - РИА Новости, 24.06.2023
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20:26 24.06.2023 (обновлено: 20:35 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/orlovskaya-1880246945.html
Орловский губернатор рассказал о ситуации в регионе
Орловский губернатор рассказал о ситуации в регионе - РИА Новости, 24.06.2023
Орловский губернатор рассказал о ситуации в регионе
Контроль въезда и выезда из Орловской области усилен, но свободен, при этом жителям не рекомендовано покидать регион, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T20:26
2023-06-24T20:35
орловская область
безопасность
попытка вооруженного мятежа
андрей клычков
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БЕЛГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Контроль въезда и выезда из Орловской области усилен, но свободен, при этом жителям не рекомендовано покидать регион, сообщил в Telegram-канале губернатор Андрей Клычков."Все службы работают в штатном режиме, в регионе повышены меры безопасности. Ситуация в регионе находится под полным контролем. Контроль въезда и выезда из Орловской области усилен, но свободен. Одновременно с этим повторюсь, что не рекомендую жителям покидать регион", - написал Клычков.Он добавил, что железнодорожный транспорт работает по графику без изменений, также попросил сохранять бдительность и пользоваться только официальными источниками информации.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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орловская область, безопасность, попытка вооруженного мятежа, андрей клычков
Орловская область, Безопасность, Попытка вооруженного мятежа, Андрей Клычков
Орловский губернатор рассказал о ситуации в регионе

Губернатор: контроль въезда и выезда из Орловской области усилен, но свободен

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГород Орел
Город Орел - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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БЕЛГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Контроль въезда и выезда из Орловской области усилен, но свободен, при этом жителям не рекомендовано покидать регион, сообщил в Telegram-канале губернатор Андрей Клычков.
«
"Все службы работают в штатном режиме, в регионе повышены меры безопасности. Ситуация в регионе находится под полным контролем. Контроль въезда и выезда из Орловской области усилен, но свободен. Одновременно с этим повторюсь, что не рекомендую жителям покидать регион", - написал Клычков.
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Он добавил, что железнодорожный транспорт работает по графику без изменений, также попросил сохранять бдительность и пользоваться только официальными источниками информации.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
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Орловская областьБезопасностьПопытка вооруженного мятежаАндрей Клычков
 
 
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