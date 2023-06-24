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В России создали оперштаб в связи с режимом КТО в некоторых регионах - РИА Новости, 24.06.2023
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19:42 24.06.2023 (обновлено: 20:53 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/opershtab-1880239755.html
В России создали оперштаб в связи с режимом КТО в некоторых регионах
В России создали оперштаб в связи с режимом КТО в некоторых регионах - РИА Новости, 24.06.2023
В России создали оперштаб в связи с режимом КТО в некоторых регионах
Оперативный штаб в связи с введением режима контртеррористической операции в некоторых регионах создан в министерстве просвещения России, заявил глава ведомства РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T19:42
2023-06-24T20:53
москва
россия
евгений пригожин
владимир путин
воронежская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сергей кравцов
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Оперативный штаб в связи с введением режима контртеррористической операции в некоторых регионах создан в министерстве просвещения России, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. "В министерстве создан штаб оперативный, мы получаем информацию всех регионов", - сказал Кравцов журналистам. Он добавил, что самое важное - обеспечить безопасность детей и выпускников. В свою очередь, в пресс-службе министерства пояснили, что оперштаб займётся мониторингом и контролем ситуации в сферах образования ряда регионов, федеральных детских центрах и других оздоровительных лагерях, специалисты центра находятся на постоянной связи с субъектами Российской Федерации, получают обратную связь и при необходимости вырабатывают соответствующие решения или рекомендации.Режим контртеррористической операции был введен в субботу в Москве, Московской и Воронежской областях. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
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москва, россия, евгений пригожин, владимир путин, воронежская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сергей кравцов, попытка вооруженного мятежа, общество
Москва, Россия, Евгений Пригожин, Владимир Путин, Воронежская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Сергей Кравцов, Попытка вооруженного мятежа, Общество
В России создали оперштаб в связи с режимом КТО в некоторых регионах

Кравцов: в Минпросвещения создали оперштаб в связи с режимом КТО в некоторых регионах

© Фото : пресс-служба Министерства просвещения Российской ФедерацииЗдание Министерства просвещения Российской Федерации
Здание Министерства просвещения Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© Фото : пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации
Здание Министерства просвещения Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Оперативный штаб в связи с введением режима контртеррористической операции в некоторых регионах создан в министерстве просвещения России, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
"В министерстве создан штаб оперативный, мы получаем информацию всех регионов", - сказал Кравцов журналистам.
Он добавил, что самое важное - обеспечить безопасность детей и выпускников.
В свою очередь, в пресс-службе министерства пояснили, что оперштаб займётся мониторингом и контролем ситуации в сферах образования ряда регионов, федеральных детских центрах и других оздоровительных лагерях, специалисты центра находятся на постоянной связи с субъектами Российской Федерации, получают обратную связь и при необходимости вырабатывают соответствующие решения или рекомендации.
Режим контртеррористической операции был введен в субботу в Москве, Московской и Воронежской областях.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
Что такое режим КТОЧто такое режим КТО
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МоскваРоссияЕвгений ПригожинВладимир ПутинВоронежская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Сергей КравцовПопытка вооруженного мятежаОбщество
 
 
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