В России создали оперштаб в связи с режимом КТО в некоторых регионах
Кравцов: в Минпросвещения создали оперштаб в связи с режимом КТО в некоторых регионах
© Фото : пресс-служба Министерства просвещения Российской ФедерацииЗдание Министерства просвещения Российской Федерации
© Фото : пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации
Здание Министерства просвещения Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Оперативный штаб в связи с введением режима контртеррористической операции в некоторых регионах создан в министерстве просвещения России, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
"В министерстве создан штаб оперативный, мы получаем информацию всех регионов", - сказал Кравцов журналистам.
Он добавил, что самое важное - обеспечить безопасность детей и выпускников.
В свою очередь, в пресс-службе министерства пояснили, что оперштаб займётся мониторингом и контролем ситуации в сферах образования ряда регионов, федеральных детских центрах и других оздоровительных лагерях, специалисты центра находятся на постоянной связи с субъектами Российской Федерации, получают обратную связь и при необходимости вырабатывают соответствующие решения или рекомендации.
Режим контртеррористической операции был введен в субботу в Москве, Московской и Воронежской областях.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
Инфографика