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В России создали оперштаб в связи с режимом КТО в некоторых регионах

В России создали оперштаб в связи с режимом КТО в некоторых регионах - РИА Новости, 24.06.2023

В России создали оперштаб в связи с режимом КТО в некоторых регионах

Оперативный штаб в связи с введением режима контртеррористической операции в некоторых регионах создан в министерстве просвещения России, заявил глава ведомства РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T19:42

2023-06-24T19:42

2023-06-24T20:53

москва

россия

евгений пригожин

владимир путин

воронежская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

сергей кравцов

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Оперативный штаб в связи с введением режима контртеррористической операции в некоторых регионах создан в министерстве просвещения России, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. "В министерстве создан штаб оперативный, мы получаем информацию всех регионов", - сказал Кравцов журналистам. Он добавил, что самое важное - обеспечить безопасность детей и выпускников. В свою очередь, в пресс-службе министерства пояснили, что оперштаб займётся мониторингом и контролем ситуации в сферах образования ряда регионов, федеральных детских центрах и других оздоровительных лагерях, специалисты центра находятся на постоянной связи с субъектами Российской Федерации, получают обратную связь и при необходимости вырабатывают соответствующие решения или рекомендации.Режим контртеррористической операции был введен в субботу в Москве, Московской и Воронежской областях. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.

москва

россия

воронежская область

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москва, россия, евгений пригожин, владимир путин, воронежская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сергей кравцов, попытка вооруженного мятежа, общество