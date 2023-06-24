https://ria.ru/20230624/omsk-1880160759.html

Хоценко заявил о спокойной обстановке в Омской области

Хоценко заявил о спокойной обстановке в Омской области - РИА Новости, 24.06.2023

Хоценко заявил о спокойной обстановке в Омской области

Глава Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале "Хоценко о главном" заявил, что в регионе все находится под контролем и мероприятия, посвященные... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T12:25

2023-06-24T12:25

2023-06-24T12:25

россия

омская область

виталий хоценко

владимир путин

безопасность

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ОМСК, 24 июн - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале "Хоценко о главном" заявил, что в регионе все находится под контролем и мероприятия, посвященные Дню молодежи, состоятся. Хоценко рассказал, что присоединяется к сказанному в обращении президента России Владимира Путина, а регион целиком на его стороне. "Что касается нашего региона, то у нас все спокойно, все меры предосторожности приняты, все находится под контролем. Переговорил с руководителями правоохранительного блока, все находятся на своих местах", - заявил глава региона, добавив, что все мероприятия, посвященные Дню молодежи, состоятся.

https://ria.ru/20230624/kaluga-1880154304.html

россия

омская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, омская область, виталий хоценко, владимир путин, безопасность