https://ria.ru/20230624/omsk-1880160759.html
Хоценко заявил о спокойной обстановке в Омской области
Хоценко заявил о спокойной обстановке в Омской области - РИА Новости, 24.06.2023
Хоценко заявил о спокойной обстановке в Омской области
Глава Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале "Хоценко о главном" заявил, что в регионе все находится под контролем и мероприятия, посвященные... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T12:25
2023-06-24T12:25
2023-06-24T12:25
россия
омская область
виталий хоценко
владимир путин
безопасность
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ОМСК, 24 июн - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале "Хоценко о главном" заявил, что в регионе все находится под контролем и мероприятия, посвященные Дню молодежи, состоятся. Хоценко рассказал, что присоединяется к сказанному в обращении президента России Владимира Путина, а регион целиком на его стороне. "Что касается нашего региона, то у нас все спокойно, все меры предосторожности приняты, все находится под контролем. Переговорил с руководителями правоохранительного блока, все находятся на своих местах", - заявил глава региона, добавив, что все мероприятия, посвященные Дню молодежи, состоятся.
https://ria.ru/20230624/kaluga-1880154304.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, омская область, виталий хоценко, владимир путин, безопасность
Россия, Омская область, Виталий Хоценко, Владимир Путин, Безопасность
Хоценко заявил о спокойной обстановке в Омской области
Глава Омской области: в регионе все находится под контролем, мероприятия не отменяются