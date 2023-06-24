https://ria.ru/20230624/ogranicheniya-1880208336.html

Прокуратура предупредила москвичей об ограничениях в ходе режима КТО

Прокуратура предупредила москвичей об ограничениях в ходе режима КТО - РИА Новости, 24.06.2023

Прокуратура предупредила москвичей об ограничениях в ходе режима КТО

Прокуратура Москвы ведет непрерывный мониторинг обстановки в связи с введением на территории столицы режима контртеррористической операции (КТО), все... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T16:29

2023-06-24T16:29

2023-06-24T23:49

москва

безопасность

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Прокуратура Москвы ведет непрерывный мониторинг обстановки в связи с введением на территории столицы режима контртеррористической операции (КТО), все оперативные подразделения и службы находятся в режиме максимальной готовности, сообщается в телеграм-канале ведомства."Прокуратура города Москвы осуществляет непрерывный мониторинг обстановки в связи с введением на территории столицы режима контртеррористической операции (КТО), все оперативные подразделения и службы находятся в режиме максимальной готовности", — говорится в сообщении.Добавляется, что законом предусмотрен ряд обязательных ограничений в рамках режима КТО, эти ограничения распространяются на граждан и организации, включая ограничения, связанные с перемещением и использованием личного автотранспорта, а также использованием средств связи. Также установлен порядок личного досмотра.Ведомство также предупреждает политические и общественные объединения, СМИ и блогеров о недопустимости распространения недостоверных данных."В случае выявления подобных действий будет незамедлительно следовать предусмотренная законом ответственность, в том числе уголовная. Обращаем внимание о необходимости руководствоваться официальными источниками информации либо обращаться в соответствующие ведомства за получением официальных комментариев, в том числе в Национальный антитеррористический комитет", — добавляется в сообщении.В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.

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москва, безопасность