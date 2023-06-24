https://ria.ru/20230624/ogranicheniya-1880208336.html
Прокуратура предупредила москвичей об ограничениях в ходе режима КТО
Прокуратура предупредила москвичей об ограничениях в ходе режима КТО - РИА Новости, 24.06.2023
Прокуратура предупредила москвичей об ограничениях в ходе режима КТО
Прокуратура Москвы ведет непрерывный мониторинг обстановки в связи с введением на территории столицы режима контртеррористической операции (КТО), все... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T16:29
2023-06-24T16:29
2023-06-24T23:49
москва
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800998579_0:45:3480:2003_1920x0_80_0_0_d12b0f30d6f39f368fcb8a3d7fc851a8.jpg
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Прокуратура Москвы ведет непрерывный мониторинг обстановки в связи с введением на территории столицы режима контртеррористической операции (КТО), все оперативные подразделения и службы находятся в режиме максимальной готовности, сообщается в телеграм-канале ведомства."Прокуратура города Москвы осуществляет непрерывный мониторинг обстановки в связи с введением на территории столицы режима контртеррористической операции (КТО), все оперативные подразделения и службы находятся в режиме максимальной готовности", — говорится в сообщении.Добавляется, что законом предусмотрен ряд обязательных ограничений в рамках режима КТО, эти ограничения распространяются на граждан и организации, включая ограничения, связанные с перемещением и использованием личного автотранспорта, а также использованием средств связи. Также установлен порядок личного досмотра.Ведомство также предупреждает политические и общественные объединения, СМИ и блогеров о недопустимости распространения недостоверных данных."В случае выявления подобных действий будет незамедлительно следовать предусмотренная законом ответственность, в том числе уголовная. Обращаем внимание о необходимости руководствоваться официальными источниками информации либо обращаться в соответствующие ведомства за получением официальных комментариев, в том числе в Национальный антитеррористический комитет", — добавляется в сообщении.В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800998579_375:0:3106:2048_1920x0_80_0_0_868d3039ab38322d64cfc1e524dfdb03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, безопасность
Прокуратура предупредила москвичей об ограничениях в ходе режима КТО
Прокуратура предупредила москвичей об обязательных ограничениях в ходе режима КТО
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости.
Прокуратура Москвы ведет непрерывный мониторинг обстановки в связи с введением на территории столицы режима контртеррористической операции (КТО), все оперативные подразделения и службы находятся в режиме максимальной готовности, сообщается в телеграм-канале
ведомства.
"Прокуратура города Москвы осуществляет непрерывный мониторинг обстановки в связи с введением на территории столицы режима контртеррористической операции (КТО), все оперативные подразделения и службы находятся в режиме максимальной готовности", — говорится в сообщении.
Это вооруженный мятеж и измена: Россия извлекла уроки из своей истории
Добавляется, что законом предусмотрен ряд обязательных ограничений в рамках режима КТО, эти ограничения распространяются на граждан и организации, включая ограничения, связанные с перемещением и использованием личного автотранспорта, а также использованием средств связи. Также установлен порядок личного досмотра.
Ведомство также предупреждает политические и общественные объединения, СМИ и блогеров о недопустимости распространения недостоверных данных.
"В случае выявления подобных действий будет незамедлительно следовать предусмотренная законом ответственность, в том числе уголовная. Обращаем внимание о необходимости руководствоваться официальными источниками информации либо обращаться в соответствующие ведомства за получением официальных комментариев, в том числе в Национальный антитеррористический комитет", — добавляется в сообщении.
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей
введен режим контртеррористической операции.