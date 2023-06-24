https://ria.ru/20230624/obsuzhdenie-1880203246.html
Блинкен обсудил ситуацию в России с коллегами по G7 и главой дипломатии ЕС
Блинкен обсудил ситуацию в России с коллегами по G7 и главой дипломатии ЕС - РИА Новости, 24.06.2023
Блинкен обсудил ситуацию в России с коллегами по G7 и главой дипломатии ЕС
Госсекретарь Энтони Блинкен обсудил ситуацию в России с коллегами по G7 и главой дипломатии Евросоюза, сообщил официальный представитель американского... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T16:10
2023-06-24T16:10
2023-06-24T16:18
в мире
россия
g7
евросоюз
попытка вооруженного мятежа
ростов-на-дону
энтони блинкен
евгений пригожин
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ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен обсудил ситуацию в России с коллегами по G7 и главой дипломатии Евросоюза, сообщил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер."Госсекретарь Блинкен переговорил сегодня с министрами иностранных дел из Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Великобритании, а также с высоким представителем ЕС по иностранным делам и оборонной политике, чтобы обсудить развивающуюся ситуацию в России", - сказал Миллер журналистам.Блинкен, по его словам, заверил, что американская поддержка Украины не претерпит изменений."США останутся в тесной координации с союзниками и партнерами по мере того, как продолжает развиваться ситуация", - добавил пресс-секретарь госдепартамента.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.
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в мире, россия, g7, евросоюз, попытка вооруженного мятежа, ростов-на-дону, энтони блинкен, евгений пригожин, владимир путин, канада, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Россия, G7, Евросоюз, Попытка вооруженного мятежа, Ростов-на-Дону, Энтони Блинкен, Евгений Пригожин, Владимир Путин, Канада, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Блинкен обсудил ситуацию в России с коллегами по G7 и главой дипломатии ЕС
Блинкен обсудил ситуацию в России с главой дипломатии ЕС коллегами по G7