https://ria.ru/20230624/obsuzhdenie-1880203246.html

Блинкен обсудил ситуацию в России с коллегами по G7 и главой дипломатии ЕС

Блинкен обсудил ситуацию в России с коллегами по G7 и главой дипломатии ЕС - РИА Новости, 24.06.2023

Блинкен обсудил ситуацию в России с коллегами по G7 и главой дипломатии ЕС

Госсекретарь Энтони Блинкен обсудил ситуацию в России с коллегами по G7 и главой дипломатии Евросоюза, сообщил официальный представитель американского... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T16:10

2023-06-24T16:10

2023-06-24T16:18

в мире

россия

g7

евросоюз

попытка вооруженного мятежа

ростов-на-дону

энтони блинкен

евгений пригожин

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ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен обсудил ситуацию в России с коллегами по G7 и главой дипломатии Евросоюза, сообщил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер."Госсекретарь Блинкен переговорил сегодня с министрами иностранных дел из Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Великобритании, а также с высоким представителем ЕС по иностранным делам и оборонной политике, чтобы обсудить развивающуюся ситуацию в России", - сказал Миллер журналистам.Блинкен, по его словам, заверил, что американская поддержка Украины не претерпит изменений."США останутся в тесной координации с союзниками и партнерами по мере того, как продолжает развиваться ситуация", - добавил пресс-секретарь госдепартамента.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

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в мире, россия, g7, евросоюз, попытка вооруженного мятежа, ростов-на-дону, энтони блинкен, евгений пригожин, владимир путин, канада, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)