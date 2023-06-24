https://ria.ru/20230624/obstrely-1880108708.html
Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 24.06.2023
Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 36 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 203 единицы боеприпасов, сообщило представительство ДНР РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T00:19
2023-06-24T00:19
2023-06-24T00:19
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
горловка
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867265583_0:386:2953:2047_1920x0_80_0_0_4d8ab6669f4237d6fb42253e7fdf27f7.jpg
ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 36 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 203 единицы боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 36 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 25 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском восемь обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском три обстрела из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Как отмечает ведомство, всего украинские войска выпустили 203 единицы различных боеприпасов. Под огнем оказались районы шести населенных пунктов ДНР: Горловка, Пантелеймоновка, Красный Партизан, Ясиноватая, Донецк и Макеевка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 37 обстрелов.
https://ria.ru/20230623/trevoga-1880104966.html
донецкая народная республика
украина
горловка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867265583_74:0:2803:2047_1920x0_80_0_0_50647c8ba492e451e048ba6d7e564fea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, СЦКК, Происшествия
Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР: украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию Донбасса