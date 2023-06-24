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Украинские войска обстреляли Широкую Балку в ДНР ракетами из РСЗО - РИА Новости, 24.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:22 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/obstrel-1880259003.html
Украинские войска обстреляли Широкую Балку в ДНР ракетами из РСЗО
Украинские войска обстреляли Широкую Балку в ДНР ракетами из РСЗО - РИА Новости, 24.06.2023
Украинские войска обстреляли Широкую Балку в ДНР ракетами из РСЗО
Украинские войска в 21.50 обстреляли населенный пункт Широкая Балка, выпустив 20 ракет из РСЗО, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T22:22
2023-06-24T22:22
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
сцкк
украина
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска в 21.50 обстреляли населенный пункт Широкая Балка, выпустив 20 ракет из РСЗО, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.50 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Широкая Балка: выпущено 20 ракет из РСЗО", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.
донецкая народная республика
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происшествия, донецкая народная республика, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина
Украинские войска обстреляли Широкую Балку в ДНР ракетами из РСЗО

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Широкой Балке 20 ракет из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда РСЗО
Фрагмент снаряда РСЗО - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент снаряда РСЗО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска в 21.50 обстреляли населенный пункт Широкая Балка, выпустив 20 ракет из РСЗО, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.50 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Широкая Балка: выпущено 20 ракет из РСЗО", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 19:32
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраина
 
 
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