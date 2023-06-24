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Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 24.06.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска за 45 минут обстреляли два района Донецка, выпустив 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T20:33
2023-06-24T20:33
2023-06-24T20:33
специальная военная операция на украине
донецк
украина
куйбышевский район
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска за 45 минут обстреляли два района Донецка, выпустив 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 17.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Уманское - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 18.25 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале представительства. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Кировский район расположен на юго-западе Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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донецк, украина, куйбышевский район, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Куйбышевский район, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк
Представительство ДНР: украинские война выпустили по Донецку 11 снарядов