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Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 24.06.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска за 45 минут обстреляли два района Донецка, выпустив 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T20:33

2023-06-24T20:33

2023-06-24T20:33

специальная военная операция на украине

донецк

украина

куйбышевский район

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска за 45 минут обстреляли два района Донецка, выпустив 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 17.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Уманское - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 18.25 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале представительства. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Кировский район расположен на юго-западе Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

украина

куйбышевский район

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донецк, украина, куйбышевский район, сцкк, происшествия