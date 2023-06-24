Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 16 натовских снарядов по Донецку и Макеевке
Фрагменты от разорвавшихся снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут обстреляли два района Донецка и Макеевку, выпустив 16 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в телеграм-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 16.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 16.10 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 16.20 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Кировский район расположен на юго-западе Донецка.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.