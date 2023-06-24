https://ria.ru/20230624/obstrel-1880220919.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 24.06.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска за 10 минут обстреляли два района Донецка и Макеевку, выпустив 16 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в телеграм-канале... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T17:43

2023-06-24T17:43

2023-06-24T17:43

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут обстреляли два района Донецка и Макеевку, выпустив 16 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в телеграм-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 16.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 16.10 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 16.20 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Кировский район расположен на юго-западе Донецка. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230623/kakhovka-1879935896.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия