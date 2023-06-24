https://ria.ru/20230624/obstrel-1880129918.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку

Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку - РИА Новости, 24.06.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку

Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра и 38 снарядов натовского калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T09:11

2023-06-24T09:11

2023-06-24T09:11

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра и 38 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в телеграм-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 00.35 (совпадает с мск) – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 01.00 - населенный пункт Уманское - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 03.25 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 04.25 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Ведомство также зафиксировало в 08.15 и 08.35 мск обстрелы Донецка, украинские войска выпустили 16 снарядов калибром 155 миллиметров. В 08.35 мск украинские войска также выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Пантелеймоновке. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230623/kakhovka-1879935896.html

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия