Попытка разжечь гражданскую войну провалилась, заявил Нарышкин
Нарышкин заявил, что попытка раскачать общество и разжечь гражданскую войну провалилась
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Уже понятно, что попытка раскачать российское общество, разжечь огонь братоубийственной гражданской войны провалилась, говорится в заявлении директора Службы внешней разведки РФ, председателя Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин.
"На текущий момент понятно, что попытка раскачать общество, пробудить в нём самые темные устремления, разжечь огонь братоубийственной гражданской войны — провалилась. Россияне продемонстрировали гражданскую зрелость, способность отличить правду от лжи", - подчеркнул Нарышкин, заявление которого приведено в официальном телеграм-канале РИО.
"Попытка вооруженного мятежа, предательства, предпринятая за спиной сражающейся армии, — самое страшное, не оправдываемое никакими былыми заслугами, преступление", - отметил он.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.