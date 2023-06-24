https://ria.ru/20230624/naryshkin-1880195683.html

Попытка разжечь гражданскую войну провалилась, заявил Нарышкин

Попытка разжечь гражданскую войну провалилась, заявил Нарышкин - РИА Новости, 24.06.2023

Попытка разжечь гражданскую войну провалилась, заявил Нарышкин

Уже понятно, что попытка раскачать российское общество, разжечь огонь братоубийственной гражданской войны провалилась, говорится в заявлении директора Службы... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T15:30

2023-06-24T15:30

2023-06-24T15:30

сергей нарышкин

безопасность

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Уже понятно, что попытка раскачать российское общество, разжечь огонь братоубийственной гражданской войны провалилась, говорится в заявлении директора Службы внешней разведки РФ, председателя Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин."На текущий момент понятно, что попытка раскачать общество, пробудить в нём самые темные устремления, разжечь огонь братоубийственной гражданской войны — провалилась. Россияне продемонстрировали гражданскую зрелость, способность отличить правду от лжи", - подчеркнул Нарышкин, заявление которого приведено в официальном телеграм-канале РИО."Попытка вооруженного мятежа, предательства, предпринятая за спиной сражающейся армии, — самое страшное, не оправдываемое никакими былыми заслугами, преступление", - отметил он.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/vagner-1880194418.html

https://ria.ru/20230624/beglov-1880186506.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сергей нарышкин, безопасность, попытка вооруженного мятежа