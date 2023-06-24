https://ria.ru/20230624/myatezh-1880267067.html

Кремль: участвовавших в мятеже бойцов "Вагнера" не будут преследовать

Кремль: участвовавших в мятеже бойцов "Вагнера" не будут преследовать - РИА Новости, 24.06.2023

Кремль: участвовавших в мятеже бойцов "Вагнера" не будут преследовать

Бойцы из ЧВК "Вагнер", которые участвовали в сегодняшних событиях, не будут подвергаться преследованию, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T23:45

2023-06-24T23:45

2023-06-24T23:45

попытка вооруженного мятежа

дмитрий песков

происшествия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Бойцы из ЧВК "Вагнер", которые участвовали в сегодняшних событиях, не будут подвергаться преследованию, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Их никто не будет преследовать с учетом их заслуг на фронте", - сказал Песков. По его словам, уважение к их заслугам не будет забыто.

https://ria.ru/20230624/myatezh-1880264876.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

попытка вооруженного мятежа, дмитрий песков, происшествия