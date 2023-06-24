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Кремль: участвовавших в мятеже бойцов "Вагнера" не будут преследовать
Кремль: участвовавших в мятеже бойцов "Вагнера" не будут преследовать - РИА Новости, 24.06.2023
Кремль: участвовавших в мятеже бойцов "Вагнера" не будут преследовать
Бойцы из ЧВК "Вагнер", которые участвовали в сегодняшних событиях, не будут подвергаться преследованию, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T23:45
2023-06-24T23:45
2023-06-24T23:45
попытка вооруженного мятежа
дмитрий песков
происшествия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Бойцы из ЧВК "Вагнер", которые участвовали в сегодняшних событиях, не будут подвергаться преследованию, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Их никто не будет преследовать с учетом их заслуг на фронте", - сказал Песков. По его словам, уважение к их заслугам не будет забыто.
https://ria.ru/20230624/myatezh-1880264876.html
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попытка вооруженного мятежа, дмитрий песков, происшествия
Попытка вооруженного мятежа, Дмитрий Песков, Происшествия
Кремль: участвовавших в мятеже бойцов "Вагнера" не будут преследовать
Песков: участвовавших в попытке мятежа бойцов "Вагнера" не будут преследовать