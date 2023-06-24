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Кремль: участвовавших в мятеже бойцов "Вагнера" не будут преследовать - РИА Новости, 24.06.2023
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23:45 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/myatezh-1880267067.html
Кремль: участвовавших в мятеже бойцов "Вагнера" не будут преследовать
Кремль: участвовавших в мятеже бойцов "Вагнера" не будут преследовать - РИА Новости, 24.06.2023
Кремль: участвовавших в мятеже бойцов "Вагнера" не будут преследовать
Бойцы из ЧВК "Вагнер", которые участвовали в сегодняшних событиях, не будут подвергаться преследованию, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T23:45
2023-06-24T23:45
попытка вооруженного мятежа
дмитрий песков
происшествия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Бойцы из ЧВК "Вагнер", которые участвовали в сегодняшних событиях, не будут подвергаться преследованию, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Их никто не будет преследовать с учетом их заслуг на фронте", - сказал Песков. По его словам, уважение к их заслугам не будет забыто.
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попытка вооруженного мятежа, дмитрий песков, происшествия
Попытка вооруженного мятежа, Дмитрий Песков, Происшествия
Кремль: участвовавших в мятеже бойцов "Вагнера" не будут преследовать

Песков: участвовавших в попытке мятежа бойцов "Вагнера" не будут преследовать

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБоец ЧВК "Вагнер" на улице Ростова-на-Дону
Боец ЧВК Вагнер на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Боец ЧВК "Вагнер" на улице Ростова-на-Дону
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Бойцы из ЧВК "Вагнер", которые участвовали в сегодняшних событиях, не будут подвергаться преследованию, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Их никто не будет преследовать с учетом их заслуг на фронте", - сказал Песков.
По его словам, уважение к их заслугам не будет забыто.
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Попытка вооруженного мятежаДмитрий ПесковПроисшествия
 
 
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