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В Кремле назвали главную цель переговоров вокруг ситуации с ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 24.06.2023
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23:15 24.06.2023 (обновлено: 23:56 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/myatezh-1880264876.html
В Кремле назвали главную цель переговоров вокруг ситуации с ЧВК "Вагнер"
В Кремле назвали главную цель переговоров вокруг ситуации с ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 24.06.2023
В Кремле назвали главную цель переговоров вокруг ситуации с ЧВК "Вагнер"
Для достижения высшей цели - избежать кровопролития и внутренней конфронтации – были направлены переговорные усилия президента Белоруссии Александра Лукашенко с РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T23:15
2023-06-24T23:56
белоруссия
александр лукашенко
евгений пригожин
дмитрий песков
попытка вооруженного мятежа
происшествия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Для достижения высшей цели - избежать кровопролития и внутренней конфронтации – были направлены переговорные усилия президента Белоруссии Александра Лукашенко с Евгением Пригожиным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Была высшая цель избежать кровопролития, избежать конфронтации внутренней, избежать столкновений с непредсказуемыми результатами. Именно во имя этих целей реализованы посреднические усилия Лукашенко и президент Путин принял соответствующее решение", - сказал он журналистам.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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белоруссия, александр лукашенко, евгений пригожин, дмитрий песков, попытка вооруженного мятежа, происшествия
Белоруссия, Александр Лукашенко, Евгений Пригожин, Дмитрий Песков, Попытка вооруженного мятежа, Происшествия
В Кремле назвали главную цель переговоров вокруг ситуации с ЧВК "Вагнер"

Песков: избежать кровопролития и внутренней конфронтации стало главной задачей переговоров

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид с Большого Москворецкого моста на Московский Кремль
Вид с Большого Москворецкого моста на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вид с Большого Москворецкого моста на Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Для достижения высшей цели - избежать кровопролития и внутренней конфронтации – были направлены переговорные усилия президента Белоруссии Александра Лукашенко с Евгением Пригожиным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Была высшая цель избежать кровопролития, избежать конфронтации внутренней, избежать столкновений с непредсказуемыми результатами. Именно во имя этих целей реализованы посреднические усилия Лукашенко и президент Путин принял соответствующее решение", - сказал он журналистам.
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БелоруссияАлександр ЛукашенкоЕвгений ПригожинДмитрий ПесковПопытка вооруженного мятежаПроисшествия
 
 
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