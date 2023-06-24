https://ria.ru/20230624/myatezh-1880264876.html

В Кремле назвали главную цель переговоров вокруг ситуации с ЧВК "Вагнер"

В Кремле назвали главную цель переговоров вокруг ситуации с ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 24.06.2023

В Кремле назвали главную цель переговоров вокруг ситуации с ЧВК "Вагнер"

Для достижения высшей цели - избежать кровопролития и внутренней конфронтации – были направлены переговорные усилия президента Белоруссии Александра Лукашенко с РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T23:15

2023-06-24T23:15

2023-06-24T23:56

белоруссия

александр лукашенко

евгений пригожин

дмитрий песков

попытка вооруженного мятежа

происшествия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Для достижения высшей цели - избежать кровопролития и внутренней конфронтации – были направлены переговорные усилия президента Белоруссии Александра Лукашенко с Евгением Пригожиным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Была высшая цель избежать кровопролития, избежать конфронтации внутренней, избежать столкновений с непредсказуемыми результатами. Именно во имя этих целей реализованы посреднические усилия Лукашенко и президент Путин принял соответствующее решение", - сказал он журналистам.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

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белоруссия, александр лукашенко, евгений пригожин, дмитрий песков, попытка вооруженного мятежа, происшествия