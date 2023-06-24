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В Кремле назвали главную цель переговоров вокруг ситуации с ЧВК "Вагнер"
В Кремле назвали главную цель переговоров вокруг ситуации с ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 24.06.2023
В Кремле назвали главную цель переговоров вокруг ситуации с ЧВК "Вагнер"
Для достижения высшей цели - избежать кровопролития и внутренней конфронтации – были направлены переговорные усилия президента Белоруссии Александра Лукашенко с РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T23:15
2023-06-24T23:15
2023-06-24T23:56
белоруссия
александр лукашенко
евгений пригожин
дмитрий песков
попытка вооруженного мятежа
происшествия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Для достижения высшей цели - избежать кровопролития и внутренней конфронтации – были направлены переговорные усилия президента Белоруссии Александра Лукашенко с Евгением Пригожиным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Была высшая цель избежать кровопролития, избежать конфронтации внутренней, избежать столкновений с непредсказуемыми результатами. Именно во имя этих целей реализованы посреднические усилия Лукашенко и президент Путин принял соответствующее решение", - сказал он журналистам.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, александр лукашенко, евгений пригожин, дмитрий песков, попытка вооруженного мятежа, происшествия
Белоруссия, Александр Лукашенко, Евгений Пригожин, Дмитрий Песков, Попытка вооруженного мятежа, Происшествия
В Кремле назвали главную цель переговоров вокруг ситуации с ЧВК "Вагнер"
Песков: избежать кровопролития и внутренней конфронтации стало главной задачей переговоров