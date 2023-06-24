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Попытка мятежа в России не повлияет на ход спецоперации, заявили в Кремле
Попытка мятежа в России не повлияет на ход спецоперации, заявили в Кремле - РИА Новости, 24.06.2023
Попытка мятежа в России не повлияет на ход спецоперации, заявили в Кремле
Ситуация, сложившаяся в субботу с ЧВК "Вагнер", ни в коем случае не повлияет на ход специальной военной операции на Украине, СВО будет продолжаться, заявил... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T22:46
2023-06-24T22:46
2023-06-24T23:58
попытка вооруженного мятежа
специальная военная операция на украине
россия
украина
белоруссия
александр лукашенко
дмитрий песков
евгений пригожин
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ситуация, сложившаяся в субботу с ЧВК "Вагнер", ни в коем случае не повлияет на ход специальной военной операции на Украине, СВО будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Ни в коем случае. СВО продолжается, наши бойцы на передней линии проявляют героизм, они весьма и весьма эффективно и успешно отражают контрнаступление вооруженных сил Украины. И операция будет продолжаться", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, повлияют ли события с компанией "Вагнер" на ход СВО.Ранее в субботу пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Евгений Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения вооруженных лиц ЧВК "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
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попытка вооруженного мятежа, россия, украина, белоруссия, александр лукашенко, дмитрий песков, евгений пригожин
Попытка вооруженного мятежа, Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко, Дмитрий Песков, Евгений Пригожин
Попытка мятежа в России не повлияет на ход спецоперации, заявили в Кремле
Песков: попытка вооруженного мятежа в России не повлияет на ход спецоперации