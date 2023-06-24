https://ria.ru/20230624/myatezh-1880261736.html

Попытка мятежа в России не повлияет на ход спецоперации, заявили в Кремле

Попытка мятежа в России не повлияет на ход спецоперации, заявили в Кремле - РИА Новости, 24.06.2023

Попытка мятежа в России не повлияет на ход спецоперации, заявили в Кремле

Ситуация, сложившаяся в субботу с ЧВК "Вагнер", ни в коем случае не повлияет на ход специальной военной операции на Украине, СВО будет продолжаться, заявил... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T22:46

2023-06-24T22:46

2023-06-24T23:58

попытка вооруженного мятежа

специальная военная операция на украине

россия

украина

белоруссия

александр лукашенко

дмитрий песков

евгений пригожин

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ситуация, сложившаяся в субботу с ЧВК "Вагнер", ни в коем случае не повлияет на ход специальной военной операции на Украине, СВО будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Ни в коем случае. СВО продолжается, наши бойцы на передней линии проявляют героизм, они весьма и весьма эффективно и успешно отражают контрнаступление вооруженных сил Украины. И операция будет продолжаться", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, повлияют ли события с компанией "Вагнер" на ход СВО.Ранее в субботу пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Евгений Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения вооруженных лиц ЧВК "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

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украина

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попытка вооруженного мятежа, россия, украина, белоруссия, александр лукашенко, дмитрий песков, евгений пригожин