Рейтинг@Mail.ru
Попытка мятежа в России не повлияет на ход спецоперации, заявили в Кремле - РИА Новости, 24.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:46 24.06.2023 (обновлено: 23:58 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/myatezh-1880261736.html
Попытка мятежа в России не повлияет на ход спецоперации, заявили в Кремле
Попытка мятежа в России не повлияет на ход спецоперации, заявили в Кремле - РИА Новости, 24.06.2023
Попытка мятежа в России не повлияет на ход спецоперации, заявили в Кремле
Ситуация, сложившаяся в субботу с ЧВК "Вагнер", ни в коем случае не повлияет на ход специальной военной операции на Украине, СВО будет продолжаться, заявил... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T22:46
2023-06-24T23:58
попытка вооруженного мятежа
специальная военная операция на украине
россия
украина
белоруссия
александр лукашенко
дмитрий песков
евгений пригожин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880207798_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_78f97f12fe3afb94f992a87536f5caba.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ситуация, сложившаяся в субботу с ЧВК "Вагнер", ни в коем случае не повлияет на ход специальной военной операции на Украине, СВО будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Ни в коем случае. СВО продолжается, наши бойцы на передней линии проявляют героизм, они весьма и весьма эффективно и успешно отражают контрнаступление вооруженных сил Украины. И операция будет продолжаться", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, повлияют ли события с компанией "Вагнер" на ход СВО.Ранее в субботу пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Евгений Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения вооруженных лиц ЧВК "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20230624/peregovory-1880263445.html
россия
украина
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880207798_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_093284e65f4da4309e555ca732298122.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
попытка вооруженного мятежа, россия, украина, белоруссия, александр лукашенко, дмитрий песков, евгений пригожин
Попытка вооруженного мятежа, Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко, Дмитрий Песков, Евгений Пригожин
Попытка мятежа в России не повлияет на ход спецоперации, заявили в Кремле

Песков: попытка вооруженного мятежа в России не повлияет на ход спецоперации

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЗдание штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону
Здание штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Здание штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ситуация, сложившаяся в субботу с ЧВК "Вагнер", ни в коем случае не повлияет на ход специальной военной операции на Украине, СВО будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ни в коем случае. СВО продолжается, наши бойцы на передней линии проявляют героизм, они весьма и весьма эффективно и успешно отражают контрнаступление вооруженных сил Украины. И операция будет продолжаться", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, повлияют ли события с компанией "Вагнер" на ход СВО.
Ранее в субботу пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Евгений Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения вооруженных лиц ЧВК "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации.
Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
В Кремле объяснили, почему Лукашенко выступил посредником на переговорах
Вчера, 23:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПопытка вооруженного мятежаРоссияУкраинаБелоруссияАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковЕвгений Пригожин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортажВчера, 13:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала