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Президент Венесуэлы осудил иррациональную угрозу мятежа ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 24.06.2023
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22:38 24.06.2023 (обновлено: 23:58 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/myatezh-1880260302.html
Президент Венесуэлы осудил иррациональную угрозу мятежа ЧВК "Вагнер"
Президент Венесуэлы осудил иррациональную угрозу мятежа ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 24.06.2023
Президент Венесуэлы осудил иррациональную угрозу мятежа ЧВК "Вагнер"
Венесуэльский президент Николас Мадуро от имени народа и правительства решительно осудил иррациональную террористическую угрозу мятежа в России со стороны... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T22:38
2023-06-24T23:58
в мире
россия
венесуэла
белоруссия
владимир путин
евгений пригожин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
николас мадуро
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МЕХИКО, 24 июн - РИА Новости. Венесуэльский президент Николас Мадуро от имени народа и правительства решительно осудил иррациональную террористическую угрозу мятежа в России со стороны частной военной компании "Вагнер" и ее руководителя Евгения Пригожина, выразив поддержку российскому президенту Владимиру Путину. "Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро Морос от имени венесуэльского народа и правительства решительно осуждает иррациональную угрозу группы Вагнера и ее лидера Евгения Пригожина осуществить вооруженный мятеж в Российской Федерации террористическими методами", - говорится в сообщении, которое распространил МИД Венесуэлы. Боливарианское правительство, руководствуясь принципами права, отвергло любые попытки смены власти или вооруженного восстания, насильственные и неконституционные действия, а также "использование внешних сил, делающих ставку на гражданскую войну, посягающих на суверенитет и самоопределение народа, нарушающее политическую стабильность и социальный мир". "Боливарианская Республика Венесуэла выражает свою абсолютную поддержку конституционному президенту Российской Федерации и главнокомандующему ее вооруженными силами Владимиру Путину и выражает свою солидарность с российским народом перед лицом этой угрозы миру, стабильности и прочной демократии в этой братской стране", - сказано в тексте документа. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Вечером в субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, в результате которых были достигнуты договоренности "о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России". Пригожин, по сообщению пресс-службы Лукашенко, принял предложение президента Белоруссии об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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венесуэла
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в мире, россия, венесуэла, белоруссия, владимир путин, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), николас мадуро, попытка вооруженного мятежа
В мире, Россия, Венесуэла, Белоруссия, Владимир Путин, Евгений Пригожин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Николас Мадуро, Попытка вооруженного мятежа
Президент Венесуэлы осудил иррациональную угрозу мятежа ЧВК "Вагнер"

Президент Венесуэлы Мадуро осудил иррациональную угрозу мятежа ЧВК "Вагнер"

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБоец ЧВК "Вагнер" на улице Ростова-на-Дону
Боец ЧВК Вагнер на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Боец ЧВК "Вагнер" на улице Ростова-на-Дону
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 24 июн - РИА Новости. Венесуэльский президент Николас Мадуро от имени народа и правительства решительно осудил иррациональную террористическую угрозу мятежа в России со стороны частной военной компании "Вагнер" и ее руководителя Евгения Пригожина, выразив поддержку российскому президенту Владимиру Путину.
"Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро Морос от имени венесуэльского народа и правительства решительно осуждает иррациональную угрозу группы Вагнера и ее лидера Евгения Пригожина осуществить вооруженный мятеж в Российской Федерации террористическими методами", - говорится в сообщении, которое распространил МИД Венесуэлы.
Военная техника на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Это вооруженный мятеж и измена: Россия извлекла уроки из своей истории
Вчера, 11:36
Боливарианское правительство, руководствуясь принципами права, отвергло любые попытки смены власти или вооруженного восстания, насильственные и неконституционные действия, а также "использование внешних сил, делающих ставку на гражданскую войну, посягающих на суверенитет и самоопределение народа, нарушающее политическую стабильность и социальный мир".
"Боливарианская Республика Венесуэла выражает свою абсолютную поддержку конституционному президенту Российской Федерации и главнокомандующему ее вооруженными силами Владимиру Путину и выражает свою солидарность с российским народом перед лицом этой угрозы миру, стабильности и прочной демократии в этой братской стране", - сказано в тексте документа.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Вечером в субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, в результате которых были достигнуты договоренности "о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России". Пригожин, по сообщению пресс-службы Лукашенко, принял предложение президента Белоруссии об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.
Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
Обращение президента России - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Сделаю все, чтобы отстоять страну. Путин обратился к россиянам
Вчера, 11:23
 
В миреРоссияВенесуэлаБелоруссияВладимир ПутинЕвгений ПригожинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Николас МадуроПопытка вооруженного мятежа
 
 
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