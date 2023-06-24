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Президент Венесуэлы осудил иррациональную угрозу мятежа ЧВК "Вагнер"

Президент Венесуэлы осудил иррациональную угрозу мятежа ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 24.06.2023

Президент Венесуэлы осудил иррациональную угрозу мятежа ЧВК "Вагнер"

Венесуэльский президент Николас Мадуро от имени народа и правительства решительно осудил иррациональную террористическую угрозу мятежа в России со стороны... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T22:38

2023-06-24T22:38

2023-06-24T23:58

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владимир путин

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

николас мадуро

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МЕХИКО, 24 июн - РИА Новости. Венесуэльский президент Николас Мадуро от имени народа и правительства решительно осудил иррациональную террористическую угрозу мятежа в России со стороны частной военной компании "Вагнер" и ее руководителя Евгения Пригожина, выразив поддержку российскому президенту Владимиру Путину. "Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро Морос от имени венесуэльского народа и правительства решительно осуждает иррациональную угрозу группы Вагнера и ее лидера Евгения Пригожина осуществить вооруженный мятеж в Российской Федерации террористическими методами", - говорится в сообщении, которое распространил МИД Венесуэлы. Боливарианское правительство, руководствуясь принципами права, отвергло любые попытки смены власти или вооруженного восстания, насильственные и неконституционные действия, а также "использование внешних сил, делающих ставку на гражданскую войну, посягающих на суверенитет и самоопределение народа, нарушающее политическую стабильность и социальный мир". "Боливарианская Республика Венесуэла выражает свою абсолютную поддержку конституционному президенту Российской Федерации и главнокомандующему ее вооруженными силами Владимиру Путину и выражает свою солидарность с российским народом перед лицом этой угрозы миру, стабильности и прочной демократии в этой братской стране", - сказано в тексте документа. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Вечером в субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, в результате которых были достигнуты договоренности "о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России". Пригожин, по сообщению пресс-службы Лукашенко, принял предложение президента Белоруссии об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

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в мире, россия, венесуэла, белоруссия, владимир путин, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), николас мадуро, попытка вооруженного мятежа