Рейтинг@Mail.ru
Жители Ростова-на-Дону поддержали решение ЧВК "Вагнер" остановиться - РИА Новости, 24.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:18 24.06.2023 (обновлено: 21:47 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/myatezh-1880252081.html
Жители Ростова-на-Дону поддержали решение ЧВК "Вагнер" остановиться
Жители Ростова-на-Дону поддержали решение ЧВК "Вагнер" остановиться - РИА Новости, 24.06.2023
Жители Ростова-на-Дону поддержали решение ЧВК "Вагнер" остановиться
Жители Ростова-на-Дону, наблюдавшие за разворачивающимися событиями у здания штаба штаба Южного военного округа, радостно встретили новость о том, что бойцы... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T21:18
2023-06-24T21:47
общество
южный военный округ
попытка вооруженного мятежа
ростов-на-дону
чвк "вагнер"
евгений пригожин
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880207798_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_78f97f12fe3afb94f992a87536f5caba.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Жители Ростова-на-Дону, наблюдавшие за разворачивающимися событиями у здания штаба штаба Южного военного округа, радостно встретили новость о том, что бойцы группы "Вагнера" решили не начинать кровопролитие и вернуться на свои позиции, передают корреспонденты РИА Новости с места событий.Ранее в субботу пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Евгений Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения вооруженных лиц ЧВК "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Корреспонденты РИА Новости сообщили, что находящиеся у штаба ЮВО бойцы группы "Вагнера" начали сборы и собираются отходить.Люди, собравшиеся у здания штаба ЮВО, с радостью восприняли новость, о том, что бойцы "Вагнера" решили не начинать кровопролитие и отойти на свои позиции."Мы поддерживаем Путина и ему подчиняемся, мы за Россию, российский народ. Мы никогда против российских интересов не пойдем. У нас есть Пригожин и есть Путин, ни того, ни другого мы не предадим", - сказал боец группы "Вагнера".В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20230624/address-1880149688.html
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880207798_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_093284e65f4da4309e555ca732298122.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, южный военный округ, попытка вооруженного мятежа, ростов-на-дону, чвк "вагнер", евгений пригожин, владимир путин
Общество, Южный военный округ, Попытка вооруженного мятежа, Ростов-на-Дону, ЧВК "Вагнер", Евгений Пригожин, Владимир Путин
Жители Ростова-на-Дону поддержали решение ЧВК "Вагнер" остановиться

Находящиеся у штаба ЮВО жители Ростова-на-Дону поддержали решение вагнеровцев остановиться

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЗдание штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону
Здание штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Здание штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Жители Ростова-на-Дону, наблюдавшие за разворачивающимися событиями у здания штаба штаба Южного военного округа, радостно встретили новость о том, что бойцы группы "Вагнера" решили не начинать кровопролитие и вернуться на свои позиции, передают корреспонденты РИА Новости с места событий.
Ранее в субботу пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Евгений Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения вооруженных лиц ЧВК "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Корреспонденты РИА Новости сообщили, что находящиеся у штаба ЮВО бойцы группы "Вагнера" начали сборы и собираются отходить.
Люди, собравшиеся у здания штаба ЮВО, с радостью восприняли новость, о том, что бойцы "Вагнера" решили не начинать кровопролитие и отойти на свои позиции.
«
"Мы поддерживаем Путина и ему подчиняемся, мы за Россию, российский народ. Мы никогда против российских интересов не пойдем. У нас есть Пригожин и есть Путин, ни того, ни другого мы не предадим", - сказал боец группы "Вагнера".
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
Обращение президента России - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Сделаю все, чтобы отстоять страну. Путин обратился к россиянам
Вчера, 11:23
 
ОбществоЮжный военный округПопытка вооруженного мятежаРостов-на-ДонуЧВК "Вагнер"Евгений ПригожинВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортажВчера, 13:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала