https://ria.ru/20230624/myatezh-1880252081.html

Жители Ростова-на-Дону поддержали решение ЧВК "Вагнер" остановиться

Жители Ростова-на-Дону поддержали решение ЧВК "Вагнер" остановиться - РИА Новости, 24.06.2023

Жители Ростова-на-Дону поддержали решение ЧВК "Вагнер" остановиться

Жители Ростова-на-Дону, наблюдавшие за разворачивающимися событиями у здания штаба штаба Южного военного округа, радостно встретили новость о том, что бойцы... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T21:18

2023-06-24T21:18

2023-06-24T21:47

общество

южный военный округ

попытка вооруженного мятежа

ростов-на-дону

чвк "вагнер"

евгений пригожин

владимир путин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Жители Ростова-на-Дону, наблюдавшие за разворачивающимися событиями у здания штаба штаба Южного военного округа, радостно встретили новость о том, что бойцы группы "Вагнера" решили не начинать кровопролитие и вернуться на свои позиции, передают корреспонденты РИА Новости с места событий.Ранее в субботу пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Евгений Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения вооруженных лиц ЧВК "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Корреспонденты РИА Новости сообщили, что находящиеся у штаба ЮВО бойцы группы "Вагнера" начали сборы и собираются отходить.Люди, собравшиеся у здания штаба ЮВО, с радостью восприняли новость, о том, что бойцы "Вагнера" решили не начинать кровопролитие и отойти на свои позиции."Мы поддерживаем Путина и ему подчиняемся, мы за Россию, российский народ. Мы никогда против российских интересов не пойдем. У нас есть Пригожин и есть Путин, ни того, ни другого мы не предадим", - сказал боец группы "Вагнера".В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/address-1880149688.html

ростов-на-дону

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, южный военный округ, попытка вооруженного мятежа, ростов-на-дону, чвк "вагнер", евгений пригожин, владимир путин