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Байден обсудил ситуацию в России с лидерами Франции, Британии и Германии

Байден обсудил ситуацию в России с лидерами Франции, Британии и Германии - РИА Новости, 24.06.2023

Байден обсудил ситуацию в России с лидерами Франции, Британии и Германии

Президент США Джо Байден обсудил ситуацию в России с лидерами Франции, Германии и Великобритании, сообщил Белый дом. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T19:23

2023-06-24T19:23

2023-06-24T20:50

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франция

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попытка вооруженного мятежа

украина

джо байден

евгений пригожин

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ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил ситуацию в России с лидерами Франции, Германии и Великобритании, сообщил Белый дом."Президент Байден переговорил сегодня с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Лидеры обсудили ситуацию в России", - сказано в пресс-релизе.Байден с коллегами также подтвердили "незыблемость поддержки" Украины, добавили в Белом доме.Ранее в субботу для Байдена и вице-президента Камалы Харрис провели брифинг о "последних событиях в России"."Среди участников были советник по национальной безопасности (Джейк) Салливан, госсекретарь (Энтони) Блинкен, министр (обороны Ллойд) Остин, председатель (объединенного комитета начальников штабов Марк) Милли, директор (национальной разведки Аврил) Хайнс, директор (ЦРУ Уильям) Бернс и посол (постоянный представитель США при ООН) Линда Томас-Гринфилд", - сообщил Белый дом."Президента и вице-президента продолжат информировать в течение дня", - добавили в администрации.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/turtsiya-1880240271.html

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