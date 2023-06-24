https://ria.ru/20230624/myatezh-1880235145.html

Киев назвал мятеж Пригожина хорошим шансом для ВСУ

Киев назвал мятеж Пригожина хорошим шансом для ВСУ - РИА Новости, 24.06.2023

Киев назвал мятеж Пригожина хорошим шансом для ВСУ

Вооруженные силы Украины считают мятеж основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина хорошим шансом для Киева и надеются воспользоваться им, заявил советник... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T19:19

2023-06-24T19:19

2023-06-24T19:34

специальная военная операция на украине

украина

россия

владимир путин

евгений пригожин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дмитрий кулеба

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Вооруженные силы Украины считают мятеж основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина хорошим шансом для Киева и надеются воспользоваться им, заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак газете Independent. Как отметил Сак, украинское руководство внимательно следит за "настоящим военным переворотом". "Мы по-прежнему сосредоточены на передовой. Мы максимально используем каждый момент и каждую возможность. Этот - не исключение", - сообщил газете советник министра обороны Украины. Пресс-секретарь восточной группировки украинских войск Сергей Череватый заявил Independent, что Украина планирует воспользоваться ситуацией с Пригожиным при проведении контрнаступления. "Без сомнения, мы воспользуемся этим, как вы увидите в ближайшем будущем... Мы предсказывали, что рано или поздно это произойдет и приведет к еще большей эскалации... Мы обязательно воспользуемся замешательством противника", - подчеркнул Череватый. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя ситуацию вокруг мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, заявил, что любые проблемы в России отвечают интересам Украины. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов также поддержал основателя Пригожина, заявив, что тот "часто говорит правду" о ситуации в российской армии. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/myatezh-1880224736.html

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, владимир путин, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий кулеба, киев, в мире