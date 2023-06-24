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Киев назвал мятеж Пригожина хорошим шансом для ВСУ - РИА Новости, 24.06.2023
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19:19 24.06.2023 (обновлено: 19:34 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/myatezh-1880235145.html
Киев назвал мятеж Пригожина хорошим шансом для ВСУ
Киев назвал мятеж Пригожина хорошим шансом для ВСУ - РИА Новости, 24.06.2023
Киев назвал мятеж Пригожина хорошим шансом для ВСУ
Вооруженные силы Украины считают мятеж основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина хорошим шансом для Киева и надеются воспользоваться им, заявил советник... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T19:19
2023-06-24T19:34
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир путин
евгений пригожин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий кулеба
киев
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Вооруженные силы Украины считают мятеж основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина хорошим шансом для Киева и надеются воспользоваться им, заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак газете Independent. Как отметил Сак, украинское руководство внимательно следит за "настоящим военным переворотом". "Мы по-прежнему сосредоточены на передовой. Мы максимально используем каждый момент и каждую возможность. Этот - не исключение", - сообщил газете советник министра обороны Украины. Пресс-секретарь восточной группировки украинских войск Сергей Череватый заявил Independent, что Украина планирует воспользоваться ситуацией с Пригожиным при проведении контрнаступления. "Без сомнения, мы воспользуемся этим, как вы увидите в ближайшем будущем... Мы предсказывали, что рано или поздно это произойдет и приведет к еще большей эскалации... Мы обязательно воспользуемся замешательством противника", - подчеркнул Череватый. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя ситуацию вокруг мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, заявил, что любые проблемы в России отвечают интересам Украины. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов также поддержал основателя Пригожина, заявив, что тот "часто говорит правду" о ситуации в российской армии. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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украина, россия, владимир путин, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий кулеба, киев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Путин, Евгений Пригожин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Дмитрий Кулеба, Киев, В мире
Киев назвал мятеж Пригожина хорошим шансом для ВСУ

Советник министра обороны Сак назвал мятеж Пригожина хорошим шансом для ВСУ

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Вооруженные силы Украины считают мятеж основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина хорошим шансом для Киева и надеются воспользоваться им, заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак газете Independent.
Как отметил Сак, украинское руководство внимательно следит за "настоящим военным переворотом".
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"Мы по-прежнему сосредоточены на передовой. Мы максимально используем каждый момент и каждую возможность. Этот - не исключение", - сообщил газете советник министра обороны Украины.
Пресс-секретарь восточной группировки украинских войск Сергей Череватый заявил Independent, что Украина планирует воспользоваться ситуацией с Пригожиным при проведении контрнаступления.
"Без сомнения, мы воспользуемся этим, как вы увидите в ближайшем будущем... Мы предсказывали, что рано или поздно это произойдет и приведет к еще большей эскалации... Мы обязательно воспользуемся замешательством противника", - подчеркнул Череватый.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя ситуацию вокруг мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, заявил, что любые проблемы в России отвечают интересам Украины. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов также поддержал основателя Пригожина, заявив, что тот "часто говорит правду" о ситуации в российской армии.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир ПутинЕвгений ПригожинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий КулебаКиевВ мире
 
 
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