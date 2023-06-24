Киев назвал мятеж Пригожина хорошим шансом для ВСУ
Советник министра обороны Сак назвал мятеж Пригожина хорошим шансом для ВСУ
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Вооруженные силы Украины считают мятеж основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина хорошим шансом для Киева и надеются воспользоваться им, заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак газете Independent.
Как отметил Сак, украинское руководство внимательно следит за "настоящим военным переворотом".
"Мы по-прежнему сосредоточены на передовой. Мы максимально используем каждый момент и каждую возможность. Этот - не исключение", - сообщил газете советник министра обороны Украины.
Пресс-секретарь восточной группировки украинских войск Сергей Череватый заявил Independent, что Украина планирует воспользоваться ситуацией с Пригожиным при проведении контрнаступления.
"Без сомнения, мы воспользуемся этим, как вы увидите в ближайшем будущем... Мы предсказывали, что рано или поздно это произойдет и приведет к еще большей эскалации... Мы обязательно воспользуемся замешательством противника", - подчеркнул Череватый.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя ситуацию вокруг мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, заявил, что любые проблемы в России отвечают интересам Украины. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов также поддержал основателя Пригожина, заявив, что тот "часто говорит правду" о ситуации в российской армии.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.