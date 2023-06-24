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Медведев прокомментировал попытку вооруженного мятежа - РИА Новости, 24.06.2023
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18:08 24.06.2023 (обновлено: 18:20 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/myatezh-1880224736.html
Медведев прокомментировал попытку вооруженного мятежа
Медведев прокомментировал попытку вооруженного мятежа - РИА Новости, 24.06.2023
Медведев прокомментировал попытку вооруженного мятежа
Развитие событий показывает, что действия лиц, организовавших военный мятеж, полностью укладываются в схему продуманного и срежиссированного госпереворота,... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T18:08
2023-06-24T18:20
попытка вооруженного мятежа
дмитрий медведев
безопасность
россия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Развитие событий показывает, что действия лиц, организовавших военный мятеж, полностью укладываются в схему продуманного и срежиссированного госпереворота, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев."С учётом высокой подготовленности схемы, профессиональной слаженности действий, качественного управления передвижением войск можно говорить о наличии продуманного военного замысла и участия в мятеже лиц, ранее проходивших службу в элитных частях Вооружённых сил РФ, а вполне вероятно, и иностранных специалистов.Поэтому спекуляции на тему былых обид, невыполнения неких обязательств со стороны Министерства обороны РФ, "ударов" по тыловым расположениям, коррупции чиновников не выдерживают никакой критики. Это брехня.Очевидно, что это хорошо продуманная и спланированная операция, цель которой – захват власти в стране.Мы понимаем, к каким последствиям может привести государственный переворот в крупнейшей ядерной державе. В истории человечества ещё не было такого, чтобы крупнейший арсенал ядерного оружия находился под управлением бандитов. Такой кризис очевидно не ограничится рамками одной страны. Мир будет поставлен на грань уничтожения.Мы не позволим событиям пойти по такому сценарию. Как бы этого ни хотелось свихнувшимся преступникам и их поклонникам", - сказал он.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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попытка вооруженного мятежа, дмитрий медведев, безопасность, россия
Попытка вооруженного мятежа, Дмитрий Медведев, Безопасность, Россия
Медведев прокомментировал попытку вооруженного мятежа

Медведев: действия организаторов мятежа укладываются в схему продуманного госпереворота

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Развитие событий показывает, что действия лиц, организовавших военный мятеж, полностью укладываются в схему продуманного и срежиссированного госпереворота, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
"С учётом высокой подготовленности схемы, профессиональной слаженности действий, качественного управления передвижением войск можно говорить о наличии продуманного военного замысла и участия в мятеже лиц, ранее проходивших службу в элитных частях Вооружённых сил РФ, а вполне вероятно, и иностранных специалистов.

Поэтому спекуляции на тему былых обид, невыполнения неких обязательств со стороны Министерства обороны РФ, "ударов" по тыловым расположениям, коррупции чиновников не выдерживают никакой критики. Это брехня.

Очевидно, что это хорошо продуманная и спланированная операция, цель которой – захват власти в стране.

Мы понимаем, к каким последствиям может привести государственный переворот в крупнейшей ядерной державе.
В истории человечества ещё не было такого, чтобы крупнейший арсенал ядерного оружия находился под управлением бандитов. Такой кризис очевидно не ограничится рамками одной страны. Мир будет поставлен на грань уничтожения.

Мы не позволим событиям пойти по такому сценарию. Как бы этого ни хотелось свихнувшимся преступникам и их поклонникам", - сказал он.
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