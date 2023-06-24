https://ria.ru/20230624/myatezh-1880224736.html

Медведев прокомментировал попытку вооруженного мятежа

Медведев прокомментировал попытку вооруженного мятежа - РИА Новости, 24.06.2023

Медведев прокомментировал попытку вооруженного мятежа

Развитие событий показывает, что действия лиц, организовавших военный мятеж, полностью укладываются в схему продуманного и срежиссированного госпереворота,... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T18:08

2023-06-24T18:08

2023-06-24T18:20

попытка вооруженного мятежа

дмитрий медведев

безопасность

россия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Развитие событий показывает, что действия лиц, организовавших военный мятеж, полностью укладываются в схему продуманного и срежиссированного госпереворота, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев."С учётом высокой подготовленности схемы, профессиональной слаженности действий, качественного управления передвижением войск можно говорить о наличии продуманного военного замысла и участия в мятеже лиц, ранее проходивших службу в элитных частях Вооружённых сил РФ, а вполне вероятно, и иностранных специалистов.Поэтому спекуляции на тему былых обид, невыполнения неких обязательств со стороны Министерства обороны РФ, "ударов" по тыловым расположениям, коррупции чиновников не выдерживают никакой критики. Это брехня.Очевидно, что это хорошо продуманная и спланированная операция, цель которой – захват власти в стране.Мы понимаем, к каким последствиям может привести государственный переворот в крупнейшей ядерной державе. В истории человечества ещё не было такого, чтобы крупнейший арсенал ядерного оружия находился под управлением бандитов. Такой кризис очевидно не ограничится рамками одной страны. Мир будет поставлен на грань уничтожения.Мы не позволим событиям пойти по такому сценарию. Как бы этого ни хотелось свихнувшимся преступникам и их поклонникам", - сказал он.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

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россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

попытка вооруженного мятежа, дмитрий медведев, безопасность, россия