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Мятеж играет на руку внешним врагам России, заявил МИД
Мятеж играет на руку внешним врагам России, заявил МИД - РИА Новости, 24.06.2023
Мятеж играет на руку внешним врагам России, заявил МИД
Мятеж играет на руку западным врагам, заявило на сайте министерство иностранных дел России. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T17:53
2023-06-24T17:53
2023-06-24T18:05
россия
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Мятеж играет на руку западным врагам, заявило на сайте министерство иностранных дел России.Ведомство отметило, что попытка вооружённого мятежа вызывает резкое неприятие в российском обществе, а "авантюристические устремления заговорщиков, по сути, нацелены на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в России, разрушить единство, подорвать усилия РФ, направленные на надёжное обеспечение международной безопасности"."Таким образом, мятеж играет на руку внешним врагам России", - говорится в заявлении ведомства.
https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html
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россия, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), попытка вооруженного мятежа
Россия, Москва, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Попытка вооруженного мятежа
Мятеж играет на руку внешним врагам России, заявил МИД
МИД заявил, что мятеж играет на руку внешним врагам России