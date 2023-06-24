https://ria.ru/20230624/myatezh-1880222292.html

Мятеж играет на руку внешним врагам России, заявил МИД

Мятеж играет на руку внешним врагам России, заявил МИД - РИА Новости, 24.06.2023

Мятеж играет на руку внешним врагам России, заявил МИД

Мятеж играет на руку западным врагам, заявило на сайте министерство иностранных дел России. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T17:53

2023-06-24T17:53

2023-06-24T18:05

россия

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Мятеж играет на руку западным врагам, заявило на сайте министерство иностранных дел России.Ведомство отметило, что попытка вооружённого мятежа вызывает резкое неприятие в российском обществе, а "авантюристические устремления заговорщиков, по сути, нацелены на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в России, разрушить единство, подорвать усилия РФ, направленные на надёжное обеспечение международной безопасности"."Таким образом, мятеж играет на руку внешним врагам России", - говорится в заявлении ведомства.

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

россия

москва

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россия, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), попытка вооруженного мятежа