https://ria.ru/20230624/myatezh-1880221783.html

МИД предостерег Запад от использования ситуации в России для своих целей

МИД предостерег Запад от использования ситуации в России для своих целей - РИА Новости, 24.06.2023

МИД предостерег Запад от использования ситуации в России для своих целей

Россия предостерегает западные страны от попыток использовать ситуацию в России в своих целях, следует из заявления на сайте Министерства иностранных дел. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T17:51

2023-06-24T17:51

2023-06-24T18:16

россия

в мире

попытка вооруженного мятежа

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Россия предостерегает западные страны от попыток использовать ситуацию в России в своих целях, следует из заявления на сайте Министерства иностранных дел."Предостерегаем западные страны от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей", — говорится в сообщении ведомства.Там обратили внимание, что попытка вооруженного мятежа вызывает резкое неприятие в российском обществе. "Авантюристические устремления заговорщиков нацелены на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в России, разрушить единство, подорвать усилия, направленные на обеспечение международной безопасности", — подчеркнули в МИД.Тем не менее подобные шаги не имеют никаких перспектив ни в России, ни среди здравомыслящих политических сил за границей, добавили в министерстве. "Убеждены, что в ближайшее время ситуация найдет решение, достойное вековой мудрости российского народа и Государства российского. Все цели и задачи спецоперации будут выполнены", — отмечается в сообщении.Россия продолжит суверенный курс на обеспечение безопасности, укрепление авторитета на международной арене, формирование многополярного миропорядка. Москва высоко ценит понимание этой принципиальной позиции союзниками и зарубежными партнерами, резюмировало дипведомство.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

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россия

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, в мире, попытка вооруженного мятежа, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)