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МИД предостерег Запад от использования ситуации в России для своих целей - РИА Новости, 24.06.2023
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17:51 24.06.2023 (обновлено: 18:16 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/myatezh-1880221783.html
МИД предостерег Запад от использования ситуации в России для своих целей
МИД предостерег Запад от использования ситуации в России для своих целей - РИА Новости, 24.06.2023
МИД предостерег Запад от использования ситуации в России для своих целей
Россия предостерегает западные страны от попыток использовать ситуацию в России в своих целях, следует из заявления на сайте Министерства иностранных дел. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T17:51
2023-06-24T18:16
россия
в мире
попытка вооруженного мятежа
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Россия предостерегает западные страны от попыток использовать ситуацию в России в своих целях, следует из заявления на сайте Министерства иностранных дел.&quot;Предостерегаем западные страны от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей&quot;, — говорится в сообщении ведомства.Там обратили внимание, что попытка вооруженного мятежа вызывает резкое неприятие в российском обществе. "Авантюристические устремления заговорщиков нацелены на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в России, разрушить единство, подорвать усилия, направленные на обеспечение международной безопасности", — подчеркнули в МИД.Тем не менее подобные шаги не имеют никаких перспектив ни в России, ни среди здравомыслящих политических сил за границей, добавили в министерстве. "Убеждены, что в ближайшее время ситуация найдет решение, достойное вековой мудрости российского народа и Государства российского. Все цели и задачи спецоперации будут выполнены", — отмечается в сообщении.Россия продолжит суверенный курс на обеспечение безопасности, укрепление авторитета на международной арене, формирование многополярного миропорядка. Москва высоко ценит понимание этой принципиальной позиции союзниками и зарубежными партнерами, резюмировало дипведомство.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, в мире, попытка вооруженного мятежа, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, В мире, Попытка вооруженного мятежа, Москва, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД предостерег Запад от использования ситуации в России для своих целей

МИД предостерег Запад от использования ситуации в России для достижения русофобских целей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Россия предостерегает западные страны от попыток использовать ситуацию в России в своих целях, следует из заявления на сайте Министерства иностранных дел.
«

"Предостерегаем западные страны от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей", — говорится в сообщении ведомства.

Там обратили внимание, что попытка вооруженного мятежа вызывает резкое неприятие в российском обществе.
"Авантюристические устремления заговорщиков нацелены на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в России, разрушить единство, подорвать усилия, направленные на обеспечение международной безопасности", — подчеркнули в МИД.
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Тем не менее подобные шаги не имеют никаких перспектив ни в России, ни среди здравомыслящих политических сил за границей, добавили в министерстве.
"Убеждены, что в ближайшее время ситуация найдет решение, достойное вековой мудрости российского народа и Государства российского. Все цели и задачи спецоперации будут выполнены", — отмечается в сообщении.
Россия продолжит суверенный курс на обеспечение безопасности, укрепление авторитета на международной арене, формирование многополярного миропорядка. Москва высоко ценит понимание этой принципиальной позиции союзниками и зарубежными партнерами, резюмировало дипведомство.
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