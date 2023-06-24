https://ria.ru/20230624/myatezh-1880221783.html
МИД предостерег Запад от использования ситуации в России для своих целей
МИД предостерег Запад от использования ситуации в России для своих целей - РИА Новости, 24.06.2023
МИД предостерег Запад от использования ситуации в России для своих целей
Россия предостерегает западные страны от попыток использовать ситуацию в России в своих целях, следует из заявления на сайте Министерства иностранных дел. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T17:51
2023-06-24T17:51
2023-06-24T18:16
россия
в мире
попытка вооруженного мятежа
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Россия предостерегает западные страны от попыток использовать ситуацию в России в своих целях, следует из заявления на сайте Министерства иностранных дел."Предостерегаем западные страны от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей", — говорится в сообщении ведомства.Там обратили внимание, что попытка вооруженного мятежа вызывает резкое неприятие в российском обществе. "Авантюристические устремления заговорщиков нацелены на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в России, разрушить единство, подорвать усилия, направленные на обеспечение международной безопасности", — подчеркнули в МИД.Тем не менее подобные шаги не имеют никаких перспектив ни в России, ни среди здравомыслящих политических сил за границей, добавили в министерстве. "Убеждены, что в ближайшее время ситуация найдет решение, достойное вековой мудрости российского народа и Государства российского. Все цели и задачи спецоперации будут выполнены", — отмечается в сообщении.Россия продолжит суверенный курс на обеспечение безопасности, укрепление авторитета на международной арене, формирование многополярного миропорядка. Москва высоко ценит понимание этой принципиальной позиции союзниками и зарубежными партнерами, резюмировало дипведомство.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, попытка вооруженного мятежа, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, В мире, Попытка вооруженного мятежа, Москва, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД предостерег Запад от использования ситуации в России для своих целей
МИД предостерег Запад от использования ситуации в России для достижения русофобских целей
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости.
Россия предостерегает западные страны от попыток использовать ситуацию в России в своих целях, следует из заявления на сайте
Министерства иностранных дел.
«
"Предостерегаем западные страны от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей", — говорится в сообщении ведомства.
Там обратили внимание, что попытка вооруженного мятежа вызывает резкое неприятие в российском обществе.
"Авантюристические устремления заговорщиков нацелены на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в России, разрушить единство, подорвать усилия, направленные на обеспечение международной безопасности", — подчеркнули в МИД.
Это вооруженный мятеж и измена: Россия извлекла уроки из своей истории
Тем не менее подобные шаги не имеют никаких перспектив ни в России, ни среди здравомыслящих политических сил за границей, добавили в министерстве.
"Убеждены, что в ближайшее время ситуация найдет решение, достойное вековой мудрости российского народа и Государства российского. Все цели и задачи спецоперации будут выполнены", — отмечается в сообщении.
Россия продолжит суверенный курс на обеспечение безопасности, укрепление авторитета на международной арене, формирование многополярного миропорядка. Москва
высоко ценит понимание этой принципиальной позиции союзниками и зарубежными партнерами, резюмировало дипведомство.
Сделаю все, чтобы отстоять страну. Путин обратился к россиянам