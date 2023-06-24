https://ria.ru/20230624/myatezh-1880208928.html
Иран выразил поддержку верховенству закона в России на фоне попытки мятежа
Иран выразил поддержку верховенству закона в России на фоне попытки мятежа - РИА Новости, 24.06.2023
Иран выразил поддержку верховенству закона в России на фоне попытки мятежа
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в субботу днем в связи с попыткой вооруженного мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина заявил, что... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T16:31
2023-06-24T16:31
2023-06-24T16:34
россия
иран
москва
попытка вооруженного мятежа
в мире
ростов-на-дону
владимир путин
евгений пригожин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_fdde75a8daad766318ddb29bf6e617bf.jpg
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в субботу днем в связи с попыткой вооруженного мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина заявил, что происходящие в России события являются внутренним делом этой страны, подчеркнув, что Тегеран поддерживает верховенство закона на всей территории РФ."Представитель МИД Насер Канаани назвал инцидент в России внутренним делом этой страны и добавил, что Иран поддерживает верховенство закона в Российской Федерации", - говорится в сообщении в Telegram-канале МИД республики.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html
россия
иран
москва
ростов-на-дону
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_7339acb0c437b608eba5a8d86526b692.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, москва, попытка вооруженного мятежа, в мире, ростов-на-дону, владимир путин, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Иран, Москва, Попытка вооруженного мятежа, В мире, Ростов-на-Дону, Владимир Путин, Евгений Пригожин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Иран выразил поддержку верховенству закона в России на фоне попытки мятежа
Иран назвал ситуацию в России ее внутренним делом и выразил поддержку верховенству закона